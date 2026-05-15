"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Batman’ın ulu çınarı... Hacı Mirza Demir vefat etti

15 Mayıs 2026, Cuma
Batman’ın saff-ı evvel Nur talebelerinden Hacı Mirza Demir vefat etti. Ömrünü Risale-i Nur hizmetine adayan Demir, kardeşlik ve muhabbet mesajlarıyla hafızalarda yer etti.

Batman ve bölgedeki Risale-i Nur hizmetlerinin tanınan isimlerinden, saff-ı evvel Nur talebelerinden Hacı Mirza Demir vefat etti. 1925 doğumlu olan Demir’in, 14 Mayıs 2026 Perşembe sabahı Bursa’da Hakk’ın rahmetine kavuştuğu öğrenildi. Merhumun cenazesi Batman’da defnedilecek. 

Risale-i Nur’la geçen bir ömür

Batman’ın Êlmî Köyü’nde dünyaya gelen Hacı Mirza Demir, uzun yıllar bölgede iman ve Kur’ân hizmetlerinde bulundu. Risale-i Nur ile 1958 yılında Diyarbakır’da tanışan Demir, o dönemden itibaren hayatını bu hizmete adadı. Daha önce Yeni Asya’da yayınlanan Rüstem Garzanlı’nın kendisi ile yaptığı bir röportajında, Diyarbakır Ulu Camii’nde dinlediği bir Risale-i Nur dersinden çok etkilendiğini anlatan Demir, ardından Hanımlar Rehberi ve Gençlik Rehberi eserlerini aldığını söylemiş “Bu mukaddes dâvâyı her şeyin üstünde tuttum ve her ulaştığım yere tebliğ ettim” demişti. 

Baskılara rağmen hizmetten geri durmadı

Uzun yıllar TPAO’da çalışan Hacı Mirza Demir, talebelerin dinî ve ahlâkî terbiyeleriyle ilgilenmesi sebebiyle dönemin baskıcı anlayışı tarafından takibe alınmış ve 1971 yılında görevinden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra yeniden görevine dönen Demir, 1978 yılında emekliye sevk edilmişti. 1970’li yıllarda Risale-i Nur dersleri sebebiyle gözaltına alınan Demir o dönemde yaşanan baskıları da hatıralarında anlatmıştı. Bir ev sohbetine yapılan polis baskınının ardından arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındıklarını ve askerî cezaevlerinde tutulduklarını ifade eden Demir, bütün baskılara rağmen hizmetlerinden vazgeçmediklerini dile getirmişti.

Kardeşlik çağrıları hafızalarda kaldı

Hayatı boyunca kardeşlik, muhabbet ve müsbet hareket üzerinde duran Hacı Mirza Demir, 2013 yılında İstanbul’da düzenlenen “Birlikte Yaşama Ödülü” programında yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlatmıştı: “‘Bizi yaratan Rabbimiz ne güzel yaratmış. Yaratan Hâlık insanları birbirini sevsin diye Yaratana itaatkâr olsunlar diye yaratmış. Şefkat, merhamet, yardımlaşma, af etme insana yakışır. Kin, adavet, fitne, fesat katliâmlar insana yakışmaz. Yaratan o duyguları insana yasak kılmıştır. Biz uzun zamandır beraber yaşamış halklarız. Ben kendi şahsım 6 tane oğlum vardır. 2 tane gelinim Trabzonludur. Bir gelinim Gebzelidir, bir gelinim Safranboluludur. 2 gelinim Arap’tır, bende Kürdüm. Halklar öyle birbirine karışmış, birleşmiş hamurlaşmış ki bunu birbirinden ayırmak mümkün değil.’ Salonda yükselen alkış seslerinden anlıyordum ki hitap güzel olmuş.”

Cenab-ı Hak’tan merhum Hacı Mirza Demir ağabeye rahmet, ailesine, yakınlarına ve Nur camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanchez'den İsrailli bakana sert Lamine Yamal cevabı: Ya akıllarını kaybetmişler ya da kör olmuşlar!

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail mahkemesinde hakim karşısına çıkacak

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!

    Gazze’den Yamal’a teşekkür

    Ev genci oranı alarm veriyor

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı

    Çin Boeing'den 200 uçak satın alacak

    Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: İktidar baskın seçime gidecek

    Bu bir kapitülasyon yasasıdır

    Soma faciasının 12. yılı

    Silâh bırakma istenilen seviyede değil

    Çilek ve erik lüks oldu

    İsrailli Bakan: ABD uçakları ülkeye zarar veriyor

    Ankara'da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

    Tekstil ve giyimde kan kaybı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ev genci oranı alarm veriyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı
    Genel

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!
    Genel

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı
    Genel

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”
    Genel

    Gazze’den Yamal’a teşekkür
    Genel

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.