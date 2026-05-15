Batman’ın ulu çınarı... Hacı Mirza Demir vefat etti

Batman’ın saff-ı evvel Nur talebelerinden Hacı Mirza Demir vefat etti. Ömrünü Risale-i Nur hizmetine adayan Demir, kardeşlik ve muhabbet mesajlarıyla hafızalarda yer etti.

Batman ve bölgedeki Risale-i Nur hizmetlerinin tanınan isimlerinden, saff-ı evvel Nur talebelerinden Hacı Mirza Demir vefat etti. 1925 doğumlu olan Demir’in, 14 Mayıs 2026 Perşembe sabahı Bursa’da Hakk’ın rahmetine kavuştuğu öğrenildi. Merhumun cenazesi Batman’da defnedilecek.

Risale-i Nur’la geçen bir ömür

Batman’ın Êlmî Köyü’nde dünyaya gelen Hacı Mirza Demir, uzun yıllar bölgede iman ve Kur’ân hizmetlerinde bulundu. Risale-i Nur ile 1958 yılında Diyarbakır’da tanışan Demir, o dönemden itibaren hayatını bu hizmete adadı. Daha önce Yeni Asya’da yayınlanan Rüstem Garzanlı’nın kendisi ile yaptığı bir röportajında, Diyarbakır Ulu Camii’nde dinlediği bir Risale-i Nur dersinden çok etkilendiğini anlatan Demir, ardından Hanımlar Rehberi ve Gençlik Rehberi eserlerini aldığını söylemiş “Bu mukaddes dâvâyı her şeyin üstünde tuttum ve her ulaştığım yere tebliğ ettim” demişti.

Baskılara rağmen hizmetten geri durmadı

Uzun yıllar TPAO’da çalışan Hacı Mirza Demir, talebelerin dinî ve ahlâkî terbiyeleriyle ilgilenmesi sebebiyle dönemin baskıcı anlayışı tarafından takibe alınmış ve 1971 yılında görevinden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra yeniden görevine dönen Demir, 1978 yılında emekliye sevk edilmişti. 1970’li yıllarda Risale-i Nur dersleri sebebiyle gözaltına alınan Demir o dönemde yaşanan baskıları da hatıralarında anlatmıştı. Bir ev sohbetine yapılan polis baskınının ardından arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındıklarını ve askerî cezaevlerinde tutulduklarını ifade eden Demir, bütün baskılara rağmen hizmetlerinden vazgeçmediklerini dile getirmişti.

Kardeşlik çağrıları hafızalarda kaldı

Hayatı boyunca kardeşlik, muhabbet ve müsbet hareket üzerinde duran Hacı Mirza Demir, 2013 yılında İstanbul’da düzenlenen “Birlikte Yaşama Ödülü” programında yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlatmıştı: “‘Bizi yaratan Rabbimiz ne güzel yaratmış. Yaratan Hâlık insanları birbirini sevsin diye Yaratana itaatkâr olsunlar diye yaratmış. Şefkat, merhamet, yardımlaşma, af etme insana yakışır. Kin, adavet, fitne, fesat katliâmlar insana yakışmaz. Yaratan o duyguları insana yasak kılmıştır. Biz uzun zamandır beraber yaşamış halklarız. Ben kendi şahsım 6 tane oğlum vardır. 2 tane gelinim Trabzonludur. Bir gelinim Gebzelidir, bir gelinim Safranboluludur. 2 gelinim Arap’tır, bende Kürdüm. Halklar öyle birbirine karışmış, birleşmiş hamurlaşmış ki bunu birbirinden ayırmak mümkün değil.’ Salonda yükselen alkış seslerinden anlıyordum ki hitap güzel olmuş.”

Cenab-ı Hak’tan merhum Hacı Mirza Demir ağabeye rahmet, ailesine, yakınlarına ve Nur camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

İstanbul - Yeni Asya