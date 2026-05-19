Gazeteci-Yazar İslam Özkan: Yeni Asya bir neferini ebediyete uğurladı

Gazeteci-Yazar İslam Özkan, Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni merhum Abdullah Eraçıkbaş'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaştı. Özkan, mesajında ''Geride silinmez izler ve onurlu bir miras bırakan Abdullah Eraçıkbaş’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ömrünü adadığı Yeni Asya camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Yeni Asya, kurulduğu ilk günden bu yana rüzgâra karşı yürümeyi göze almış; kalemi kurşundan ağır zamanlarda bile hakkın, adaletin ve hürriyetin gür sesi olmuştur. Bu köklü gazete, yarım asrı aşan ömrü boyunca Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde sarsılmaz bir kale, sönmez bir meşale gibi parlamıştır.

İşte Abdullah Eraçıkbaş, bu mukaddes nöbeti hakkıyla ve adanmışlıkla göğüsleyen; manşetleriyle haksızlığa set, yazılarıyla karanlığa mum olan mümtaz bir fikir işçisiydi. Onun yönettiği sayfalardan süzülen her kelime, sadece birer haber değil; millî iradeye, insan onuruna ve demokratik değerlere adanmış birer sadakat vesikasıydı.

Geride silinmez izler ve onurlu bir miras bırakan Abdullah Eraçıkbaş’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ömrünü adadığı Yeni Asya camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekânı Cennet, makamı âli olsun. Basın camiamızın başı sağ olsun.

İstanbul - Naciye Kaynak Doyran