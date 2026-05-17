"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Mehtap Yıldırım Yükselten
17 Mayıs 2026, Pazar
Bugün en zor ve en acı iş günümüz. 15 Mayıs Cuma akşamı Genel Yayın Yönetmenimiz Abdullah Eraçıkbaş Ağabeyin vefat haberi ile sarsıldık.

Abdullah Ağabey, her gün olduğu gibi o gün de vazifesinin başındaydı. Zaten gece gündüz demez çalışırdı. Biz haftada bir gün izin kullanırdık ama kendisi hiç izin kullanmadan çalışırdı. “Ailenize, çocuklarınıza vakit ayırmak hakkınız” derdi. Kendi hastalık ve sıkıntılarından hiç bahsetmezdi. Hastane işleri olduğu zaman “rutin kontrol” yazardı. Kimseyi üzmek, telaşlandırmak istemeyecek kadar hassas ve nazikti. Cuma günü de öyle yaptı. Yazı İşleri çalışanları olarak işlerimizi evden, dijital sistem üzerinden yürütüyoruz. Abdullah Ağabey, son iş gününde de işlerimizi takip edip çalıştı. Akşam 18:41’de bana Can Kardeş sayfasının bulmacasını gönderdi. Saat 20:00 civarında kalp krizi geçirdiği haberini, daha sonra da acı haberi aldık. 

Vefat eden Nur talebelerinin vefat yıldönümlerini yâd etmeye çok ihtimam gösterirdi. Birkaç gün önce de, “Bu hafta Ahiret Sayfası muhakkak yapalım, vefatlar var” demişti. Nereden bilirdi ki, kendisinin de o âleme gitmesinin çok yakın olduğunu... 

Çok iyi bir edebiyatçı ve gazeteciydi. Gazeteciliğin her alanında maharet sahibiydi. Bizim hazırladığımız haberlerin arka planında çoğu zaman Abdullah Ağabey vardı. Önceden mesaj yazardı “Araştırıp haberleştirin” diye. Onun bize verdiği vazifeler, bizim için bir eğitim gibi oluyordu. Böylece işin nasıl yapılacağını öğreniyorduk. Çok iyi bir yönetici, şefkatli bir baba, idare eden bir ağabeydi. Lisanımız konusunda çok itina gösterir, yabancı kelimelere geçit vermezdi. Sık sık ikazda bulunurdu. Kelimeler konusunda Watsapp grubumuzda en son şunu yazmıştı: “Son ikaz: Özgürlük değil hürriyet, yanıt, kanıt, öneri, yadsımak yok cevap, delil, teklif tavsiye, inkâr etmek var. Neden (soru edatı hariç) yok; sebep, yol açmak...” Bunların dışında, “sorun, kent, koşul, önlem, yaşam” gibi kelimelere de “uydurukça” der, kullandırmazdı. 

Gece gündüz demeden bırakmadığı hizmetinden (bize göre) erken paydos etti. Yeni Asya sayfalarından bir anda berzah sayfasına geçti. Biz onun ihlaslı hizmetlerine şahidiz ve ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Mekânı Cennet olsun. Ailesine ve camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

