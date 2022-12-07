Parkinson hastalığının “erken” habercisi

Türk Nöroloji Derneğince düzenlenen 58. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde rüyaların gelişim mekanizmalarıyla ilgili bir sunum gerçekleştiren Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Utku Oğan Akyıldız, uykunun göz hareketlerinin yoğun olduğu “REM” ve hızlı göz hareketlerinin gözlenmediği “Non-REM” olarak iki evreden oluştuğunu anlattı.

REM uykusu davranış bozukluklarının en önemli belirtisinin “rüyayı oynama davranışları” olduğuna dikkati çeken Akyıldız, şunları kaydetti: “Örneğin, görülen rüyayla ilişkili, o esnada gerçekte de bağırma, vurma, küfretme, tekme atma, el-kol hareketleri yapma gibi davranışlar ortaya çıkıyor. İlaçlar ya da başka uyku hastalıkları da buna neden olabiliyor ama bu, 10-15 sene sonra ortaya çıkabilecek Parkinson, Lewy cisimcikli demans ve multisistem atrofi gibi bazı ‘nörodejeneratif’ hastalıkların erken dönem bulgusu olabilir” AA

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