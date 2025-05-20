Uzaktan çalışanlar yalnız, üzgün ve öfkeli

Pandeminin ardından birçok büyük şirket ofise döndü. Amazon, JPMorgan Chase ve AT&T pandemi sonrası dönemde çalışanları ofise çağıran büyük şirketlerden sadece birkaçı. Bu karar bazı çalışanların tepkisine neden oldu.

Evden çalışma kalıcı şekil bozukluklarına sebep olabilir Akabinde uzaktan çalışmanın genel çalışan refahı için doğru olup olmadığı konusunda tartışmalar gündeme geldi. Yolda geçirilen zamandan tasarruf, maddî tasarruf, iş yerinde dikkat dağıtan değişkenler olmadan daha üretken olabilmek, daha fazla esneklik, aileyle ilgili sorumluluklarla iş arasında denge kurabilmek gibi avantajlar uzaktan ve hibrit çalışmayı şüphesiz daha cazip kılıyor. Ancak ABD merkezli analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un ‘İşyerinin Durumu’ başlıklı son raporu, uzaktan çalışanların yüzde 25’inin öfkeli, yüzde 30’unun üzgün ve yüzde 27’sinin yalnız hissettiğini ortaya koyuyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 485

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.