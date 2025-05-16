Reklamlar bağımlılıklara zemin hazırlıyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, “İnternetin hayatımıza çok fazla girmesiyle beraber davranışsal bağımlılık çok hızlı artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Reklamların serbest olması, bu bağımlılıkların normalleşmesine zemin hazırlıyor” dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, davranışsal bağımlılıkların yaygınlaştığını belirterek, “Özellikle internetin hayatımıza çok fazla girmesiyle beraber internetle ilişkili olan davranışsal bağımlılık çok hızlı artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Buna bağlı toplumsal problemleri, bireysel problemleri çok fazla yaşıyoruz.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul’da bir otelde düzenlenen “6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi” devam ediyor. Kongreye katılan 13 farklı ülkeden 30 uzman tarafından dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi davranışsal bağımlılıkların tartışıldığı oturumlarda, bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik güncel araştırmalar ve uygulamalar bilimsel temelde ele alınıyor. Kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinç, davranışsal bağımlılıkların dünya genelinde hızla arttığını dile getirdi.

Ciddi bir artış var

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak hem kimyasal hem davranışsal bağımlılık üzerine çalıştıklarını belirten Dinç, “Kimyasal bağımlılıkları insanımız biliyor ama davranışsal bağımlılıklar hem ülkemizde hem de dünyada çok fazla araştırılmadı. Davranışsal bağımlılıklarla alakalı ciddî bir artış var. Özellikle internetin hayatımıza çok fazla girmesiyle beraber internetle ilişkili olan davranışsal bağımlılık çok hızlı artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Buna bağlı toplumsal problemleri, bireysel problemleri çok fazla yaşıyoruz. Kumar bağımlılığı, ülkemizde de ciddî anlamda problem olmaya başladı. Halihazırda kumar reklamlarının serbest olması, bu bağımlılıkların yayılmasına, artmasına ve normalleşmesine ciddî bir zemin hazırlıyor” diye konuştu.