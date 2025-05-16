"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Reklamlar bağımlılıklara zemin hazırlıyor

16 Mayıs 2025, Cuma 02:23
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, “İnternetin hayatımıza çok fazla girmesiyle beraber davranışsal bağımlılık çok hızlı artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Reklamların serbest olması, bu bağımlılıkların normalleşmesine zemin hazırlıyor” dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, davranışsal bağımlılıkların yaygınlaştığını belirterek, “Özellikle internetin hayatımıza çok fazla girmesiyle beraber internetle ilişkili olan davranışsal bağımlılık çok hızlı artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Buna bağlı toplumsal problemleri, bireysel problemleri çok fazla yaşıyoruz.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul’da bir otelde düzenlenen “6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi” devam ediyor. Kongreye katılan 13 farklı ülkeden 30 uzman tarafından dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi davranışsal bağımlılıkların tartışıldığı oturumlarda, bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik güncel araştırmalar ve uygulamalar bilimsel temelde ele alınıyor. Kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinç, davranışsal bağımlılıkların dünya genelinde hızla arttığını dile getirdi.

Ciddi bir artış var

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak hem kimyasal hem davranışsal bağımlılık üzerine çalıştıklarını belirten Dinç, “Kimyasal bağımlılıkları insanımız biliyor ama davranışsal bağımlılıklar hem ülkemizde hem de dünyada çok fazla araştırılmadı. Davranışsal bağımlılıklarla alakalı ciddî bir artış var. Özellikle internetin hayatımıza çok fazla girmesiyle beraber internetle ilişkili olan davranışsal bağımlılık çok hızlı artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Buna bağlı toplumsal problemleri, bireysel problemleri çok fazla yaşıyoruz. Kumar bağımlılığı, ülkemizde de ciddî anlamda problem olmaya başladı. Halihazırda kumar reklamlarının serbest olması, bu bağımlılıkların yayılmasına, artmasına ve normalleşmesine ciddî bir zemin hazırlıyor” diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 937
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    16.5.2025 07:30:44

    Mehmed kardeşim ahlaksızlık,hayasızlık,fuhuş,uyuşturucu,kumar,hak gasplarının artışı,adaletin dip yapması,israfın itibar olarak gösterilmesi,zinanın suç olmaktan çıkarılması,faizin her alanda teşviki ve istismalinin mecburi hale getirilecek kadar insanımızın darlaştırılması kısaca ülkede dün bir olan problemelr bugün bin hatta milyon oldu. Daha dün gibi hatırlıyorum.Uyuşturucu kullananalrın sayısı emniyet,eğitimcilerin ifadesi ile % 1 değil binde bir iken bugün aileler yıkılıyor,eş,evlat,ana babalar katlediliyor. Bu menfiliklerin yegane sorumlusu haksızlıkları,adaletsizlikleri nedeniyle iktidardııııııır.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İBB soruşturmasında 13 şüphelinin tutukluluk hali devam edecek

İsrail "Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek" saldırıları da başlattı

İzmir için "turuncu", 18 şehir için "sarı" meteorolojik uyarı

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Özel: Süreç şeffaf olsun

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

Osmaniye'deki selde sürüklenen 8 araca ulaşıldı

Güvenlik korucuları hakkında MSB'den açıklama

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları sona erdi

Avrupa'daki 45 şehirde Gazze'deki soykırımda şehit olan Filistinlilerin isimleri okundu

ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getirdi; 20 yıl hapisle yargılanıyor

Nisan ayında en çok ve an az konut satışı hangi şehirlerde oldu?

BM: Çatışma bölgelerinde 56 bin kayıp vakası kaydedildi

Pakistan, Hindistan'ın nükleer silah açıklamalarını kınadı

En Çok Okunanlar

Günün Ayet ve Hadisi

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Nurdan Katreler

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

Özel: Süreç şeffaf olsun

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.