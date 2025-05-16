10 kişiden altısı kilolu

Sağlık Bakanlığı ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyası başlattı. Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı’nda kurulan bilgilendirme stantlarında vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü.

Obezite kanser riskini artırıyor

Sağlıklı hayat prensipleri - 19

Obez olarak yaşlanıyoruz - Kronik hastalıklar obeziteyle bağlantılı - Fast food öğrenme bozukluklarına yol açıyor Vücut kitle indeksi değerleri fazla çıkanlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye’de her 10 vatandaştan altısının fazla ya da aşırı kilolu olduğunu söyledi. Iğdır ve Adana’da da etkinlik düzenlendi. Kampanya kapsamında 50 ekiple çalıştıklarını belirten Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju şöyle konuştu: “10 Mayıs ile 10 Temmuz arasındaki iki aylık süreçte hedefimiz, yaklaşık 200-250 bin kişiye ulaşmak. Haber Merkezi Haber Merkezi

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