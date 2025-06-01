Türkiye’de her yer ‘dumanlı hava sahası’

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününe doğru Türk Tabipler Birliği (TTB) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu ve İstanbul Tabip Odası (İTO) ülkenin tütün politikalarına projeksiyon tuttu. Hekimler, 2025 itibarıyla ülkemizde yaşanan tütün salgını kabul edilemez bir boyutta olduğunu vurguluyor.

TTB Tütün Çalışma Grubu’ndan göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek şunları kaydetti: “Sigara içme yasakları çiğneniyor. Türkiye’de ruhsatlı olmayan e-sigara ürünlerine ulaşmak, çiklet almak kadar kolay. Nargilecilerin sayısı durmaksızın artıyor. Her yer duman altı. Kapalı alanlar, sokaklar tümüyle tütün dumanı işgali altında. Hem insanları hastalandırıyoruz ve öldürüyoruz hem de onların sağlık harcamalarını vergilerimizden finanse ediyoruz. 2014’ten sonra özellikle tütün ihracatında bir patlama var. Yani Türkiye özellikle Ortadoğu ülkelerine olmak üzere ölüm ihraç eden bir ülke haline geldi. 15-29 yaş grubu arası gençler 17 yaşında tütün ürünlerini denemeye ve kullanmaya başlıyor. 2023’te yapılan bir araştırma, Türkiye’nin tütün politikalarını tütün şirketlerinin çıkarlarından korumada en kötü üçüncü ülke olduğunu ortaya koydu” Haber Merkezi

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