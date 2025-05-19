Sahte bal, arıcılığı vuruyor

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çamardı İlçesinde arıcılarla bir araya gelerek arıcılık sektörünün dertlerini yerinde dinledi.

Gürer “Balda en önemli mesele sahte baldır. Kolay kolay tüketici sahte balı ayırt edemiyor. Bu durumda gerçek bal üreticisi sahte bal karşısında direnemeyince arıcılığı bırakma noktasına geliyor” dedi. Arıcı Eren Erdoğan pazarlama konusunda ballarının sahte ürünler nedeniyle değerini bulmadığını belirterek, “Pazarlamada balımız gerçek değerini bulmuyor, çünkü sahte ballar çok. Yasak, sahte raflardan toplanıyor dense de... Yani, bataklığın kökünü kurutmak lazım diye düşünüyorum. Sivrisineği öldürmek yerine bataklığın kökünü kurutmak lazım.” şeklinde konuştu. Bal üreticisi Lütfü Erdoğan da, “Sahte balı analiz etmek gerekir. O kadar iyi sahte yapıyorlar ki, her bölgenin florasına uygun esans kullanıyorlar,” dedi. Seyhan Şentürk - İstanbul

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