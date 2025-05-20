Ekonomik kriz şiddeti arttırıyor

Artan şiddet olaylarını değerlendiren Türk Psikologlar Derneği Van İl Temsilcisi Psikolog Selva Kaya, "Ekonomik yönden son dönemde ülkemizde yaşanan bazı sıkıntılar, ekonomik belirsizlikler, işsizlik ya da kişilerin önünü görememesi, hayat pahalılığı sebebiyle insanların daha zorlu bir hayat biçimine geçmesine sebep oluyor. Bu da kişilerin hayatlarında çeşitli streslere, anksiyete ve kaygı bozukluklarına yol açabiliyor" dedi.

Türk Psikologlar Derneği Van İl Temsilcisi Psikolog Kaya, artan şiddet olaylarının ekonomik zorluklar, toplumsal gerilimler ve stresle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Bu sebeple psikologlara ve psikiyatristlere talebin ciddî oranda arttığını söyleyen Kaya, "Özellikle psikiyatristlere olan talebin artmasının sebebi, ilâç kullanımına ilginin yükselmesi. İnsanlar bir anda sıkıntılarından kurtulmak istiyor. Uzun terapi süreçleri, uzun iyileşme aşamaları kişilere çok büyük görünüyor. Kişiler sorunlarını hemen gidermek istiyor; streslerini aşmak, kaygılarını ve depresif durumlarını hafifletmek için doğrudan ilâca başvuruyorlar. Bu da psikiyatri servislerine talebin artmasının temel nedenlerinden biri oluyor" dedi. Psikolog sayısı arttı Kaya, Van'da da gün geçtikçe psikolog sayısının arttığına dikkat çekerek, "2010’larda birkaç psikologla başlayan süreç şu an 15-20, belki 25 psikoloğa kadar çıktı. Psikolojik danışmanlık ofisleri de bu kapsamda faaliyet gösteriyor. Burada klinik psikologlarla birlikte çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" dedi. Van - Anka

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