Turkovac’a gönüllü bulmak güçleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık ile Bilim ve Teknoloji Bakanı başta olmak üzere birçok yetkili, Türkiye’nin kononavirüs aşısı için Ekimi işaret etmişti. Gelinen noktada Turkovac’ın Faz 3 çalışmalarının uygulanacağı gönüllü bulunması bile güçleşti. Independentturkish’de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı milliyetçiliğini eleştirdiği konuşmalarında Türk aşısının kısa sürede tamamlanmasını umduğunu hep söyledi.

Fakat Erdoğan’ın o bahsettiği durum henüz yaşanmadı. Bilindiği gibi koronavirüs aşısına ilişkin heyecanlandıran ilk açıklama, Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan gelmişti. Ovalı, önce 23 Nisan 2020, sonra 19 Mayıs 2020 ardından da 30 Ağustos 2020’de bulduğu aşının halkın istifadesine sunulacağın iddia etmişti. Ovalı, daha sonra yaptığı açıklamada herhangi bir aşı üretemediklerini, buldukları bir ilâcın koronavirüse iyi geldiğini ileri sürerek koronavirüs salgınına çare olacaklarını iddiasına sürdürmüştü.

Bakan Koca’dan Ovalı’ya tepki

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada aşıya ilişkin araştırmaların nasıl yapılacağının belli olduğunu belirterek, “Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz. Uluslar arası bir firmanın ilâcı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez” diyerek Ovalı’ya tepki göstermişti. Bakan Koca’nın çıkışında sonra Ovalı sessizliğe bürünürken Türkiye’de 5-6 ayrı yerde aşı çalışmasının yapıldığı söylendi. Yapılan çalışmalardan Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen (Turkovac) aşısının onay alma aşamasına gelindiği belirtildi. Eylül ayında Bakan Koca, “Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “TURKOVAC ve diğer millî aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz” diye konuşmuştu.

Aşı çalışmaları için henüz net bir gelişme yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer açıklamaları birçok kez yaptı. Ancak dünyada birçok ülke kendi aşısını üretip Dünya Sağlık Örgütü’nden onay belgesi alırken Türkiye aşı çalışmalarından bunca zaman geçmesine rağmen net ve kesin bir gelişme yaşanmadı.

Hatta Turkovac’ta seri üretime geçilebilmesi için gönüllüye ihtiyaç var. Fakat istenilen gönüllü desteğine ulaşılmadığı yine bizatihi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dile getirildi.

Ankara - Haber Merkezi