FİDANLIK yeni sayısıyla karşınızda!

Genç kalemlerin hayal dünyasıyla kıvamını bulan, çizgileriyle şekillenen Fidanlık, 24. sayısına ulaşmış bulunuyor. İki yıl önce, Aralık ayının soğuk bir gününde, ılıman bir şehirde, hizmet için bir araya gelen gençlerin fikriydi Fidanlık.

İlk yazıyı kaleme alan editör, “Kolları sıvıyor, yelkenlerimize rüzgârı dolduruyor ve ‘Vira Bismillah’ deyip yola çıkıyoruz” demişti. O günden bugüne tam iki yıl geçti.

Fidanlık, zaman zaman yolun ve yolculuğun ağırlığını üzerinde hissetti ama her tümsek ve çukurda tevekkülün o tarif edilmez limanlarına attı kendini. Enformatik kaosun insanlığı doğru bilgiye muhtaç ettiği zamanlarda istişarenin aydınlığı ile yol aldı.

Peki, şimdi yolun neresindeyiz?

Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Çok kritik bir kilometresindeyiz. Ama önce buraya kadar neler oldu, bi bakalım:

Bugüne dek yüzlerce yazı ve yazarla bu ülkenin kültürüne, ama özellikle de maneviyat cephesine kuvvet verdik. Her yazı, “kimin ne kadar okuduğunu önemsemeden,” sade ve sadece “hayır söylemek” üzere yazıldı. İşte bu halis niyetin ardından alınan her mesafe, atılan her adım; o meşhur tabirle “O’nun hikmetini iktiza etti” ve Fidanlık, yüz binlerce tıklama aldı.

Bugün Fidanlık kadrosu, hedeflediği noktaya adım adım ilerliyor. Ve bugün, Fidanlık kadrosunun büyük kısmı, evet, büyük bir kısmı, yayınevimiz, gazetemiz ve dergilerimizin çeşitli alanlarında vazifeler alıyor. Ekibimizin bu halis ve safi arzusu, ilk sayımızda karikatür olarak resmedilmişti. İki yıl sonra, o karikatürün işaret ettiği noktaya büyük oranda yaklaşmanın anlatılmaz sevinci içindeyiz.

Peki, yolculuk sona mı erdi?

Elbette hayır! Yol bitmediğine göre, yolculuk da devam ediyor. Ancak yayımlanma usulünde yapacağımız küçük bir değişiklikle…

Şimdiye kadar bizleri PDF formatında takip ettiniz. Genç dimağların fikirlerinin izini, parmaklarınızı birbirine yaklaştırıp uzaklaştırarak sürdünüz. Şimdi değişimin ve dönüşümün kapısına geldik ve çattık. Birkaç gün içinde, sadece yıl değil, biz de yenileniyoruz.Ve sizlerin karşısına artık web sitemizle çıkıyoruz.

Fidanlık’a bir internet adresi üzerinden ulaşmanın getirecekleri ya da bu işin teknik boyutta bize sağlayacağı faydalar üzerine onlarca paragraflık yazı kaleme alınabilir. Ama biz bunlardan sadece “okuyucularımızla aramızdaki mesafenin bir tık uzaklığa ya da yakınlığa düşme” tarafını önemsiyoruz.

Elhasıl, Fidanlık, genç kalemlerin umutla, hüzünle, sevinçle şekillenen fikir dünyasına yeni kapılar açmaya devam ediyor. Hep birlikte, daha nice yıllara, daha çok yazıya ve daha çok etkileşime!

Bu arada söylemeyi unuttuk. Yeni sayımız aşağıda:

Yazı, şiir, çizim vs. çalışmalarınız ve iletişim için “[email protected].

***

