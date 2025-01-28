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28 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Yeni Senede, Yeni Yaşında, Yeni Fidanlık

28 Ocak 2025, Salı 13:35
Müstakbelin; Yeni Asya ekolü yazarlarını, editörlerini ve en önemlisi okurlarını yetiştirme niyetiyle bir adım öne çıkan Fidanlık, Ocak sayısı ile3 yaşından ay almış oluyor.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-25

Kâinattaki her bir şeyde olduğu gibi bu Fidanlık maceramız da bir tekâmül süreci geçirdi ve geçiriyor. Basın âleminde var oldukça da geçirecek... Bazen koşarak bazen tökezleyerek... Ama bir keramete mazhar olduğuna hepimiz kânîyiz değil mi: Fidanlık, beşikte iken konuşmuştu. Şimdi de aynı selasetini muhafaza ediyor.

Yeni fikirlerimizden bir önceki sayı ‘’Taşınıyoruz!’’ diye bahsetmiştik. Şimdilerde de bir yandan onun telaşını ve bir yandan da dile kolay 2 senedir sürdürmeye çalıştığımız formatı (tabir-i caizse matbu Fidanlık’ı) birlikte götürmeye çalışıyoruz. Tâ ki her Fidanlık okurunun gönlündeki bu dijital dönüşüm, olağanca teenni ile yapılabilsin ve basamaklardan atlayıp düşülmesin.

Bu girizgahtan sonra ‘’Bu ay Fidanlık’ta neler göreceğiz peki?’’ diyorsanız, orası da şöylece efendim:

Manşette ‘’2024’de bitti ama zordu.’’ diyerekten 2025’e ümitle bakıyoruz. Editör yazısında İbrahim Yasir Teğiş, ‘ruhun edebî ihtiyacını ihlal’den bahisle edebiyatın dijital dönüşüme ışık tutuyor. İlim – Teknik’te Dr. Latif Akdeniz, âdeta ‘hekimliğin kitabını yazıyor’. Eksik kalmasın, sağlık sayfamızla ilgili yazıları da bundan böyle İlim – Teknik sayfamızda yayınlıyoruz. Sayfanın ismini aldığı ikonik kitap serisi de bu yoldan gittiği için...

Lâhika sayfasında Abdurrahman Düzgün, kanayan yaramız Filistin için ‘aranan kan’ olacak bir yazısı ile yer alıyor. Mustafa Emre Arslan ise akrostiş bir şiir ile Yeni Asya’nın davasını bir kez daha haykırıyor. 

Kültür – Sanat – Edebiyat sayfamızda M. Emre Baran bizleri karşılıyor. İçimizi ısıtan hayatı, hayalleri ve hataları ile...

Gel gelelim en ciddi sayfamız olan hukuk sayfamıza. Özkan Göral hukuk açısından teknik bir konunun ayrıntısına girerek merakları üzerine topluyor. Taha Şahiner ise üzerinden 100 küsür yıl geçse de eskimeyen bir vecizeyi köşesine taşıyor: Şeytanın ve siyasetin şerrinden...

İşte böyle... Fidanlık, 2 senedir hemen her ay kapınızı çaldığından size büyümemiş gibi geliyordur belki. Aşağıdaki sayılardan ‘Ben senin doğduğunu da bilirim’ dercesine ‘albümlere, arşivlere’ göz atabilirsiniz.

Bir de son olarak yazı, çizi, haber ve çeviri için bir mail uzağınızdayız; kanaat, eleştiri, fikir, moral ve motivasyon da olur: [email protected] 

FİDANLIK YAYIN KURULU

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-25

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-24

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-23

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-21-22

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-18-19-20

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-17

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

Etiketler: yeni asya, fidanlık
Okunma Sayısı: 143
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