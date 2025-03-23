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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

"Fidanlık" baharın çiçekleriyle sizlere merhaba diyor!

23 Mart 2025, Pazar 22:06
Yeni Asya "Fidanlık", gençlerin fikirlerini, hayallerini ve umutlarını yansıtan özgün bir platform olma misyonuyla çıktığı coşkulu yolculuğa, sürekli büyüyen genç kadrosuyla, daha nice cennet-âsâ baharları değerli okuyucuları ve takipçileriyle karşılamayı fiili ve kavli dualarıyla rahmet-i İlahiyeden niyaz ediyor.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-26-27

Yolculuğunun 3. yılında, 100’ün üzerinde genç yazarın katkılarıyla zenginleşen "Fidanlık", 27 sayı boyunca gençlerin sesi olmayı hedefledi. Kaleme alınan yazılar, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin müellifi olduğu Çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur penceresinden ele alınarak toplumsal meselelere duyarlılığı artırmak ve gençlerin bakış açılarını aktarmak amacıyla hazırlanıyor.

Her sayısında ilham verici hikâyeler, edebi çalışmalar ve güncel konulara dair derinlemesine analizler sunmaya gayret eden Türkiye'de basının ve neşriyat faaliyetlerinin yüz akı olan ve 56 yıllık mazisiyle vatan sathını bir mektep yapan Yeni Asya çınarının genç ve dinamik Fidanlık eki, yeni sayısında da gençlerin düşünceleri ile şekilleniyor. Bu süreçte sizlerin katkıları da büyük önem taşıyor.

Yazı, çizi, haber ve çeviri için bir mail uzağınızdayız; kanaat, eleştiri, fikir, moral ve motivasyon da olur, bizimle yazmak isterseniz [email protected] mesajlarınızı adresinde bekliyor olacağız.

FİDANLIK YAYIN KURULU

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-26-27

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-25

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-24

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-23

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-21-22

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-18-19-20

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-17

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

Etiketler: yeni asya, fidanlık
Okunma Sayısı: 289
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