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30 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Fetih rüyası Fidanlık sayfalarında…

29 Mayıs 2024, Çarşamba 22:47
İstanbul’un, yalısını, sarayını, sahilini ve sokağını öven onlarca eser var. İstanbul hakkında telif edilen kitapları bilenler bilir; sadece bir sokağında geçen hikâyeler, bir sarayını merkeze alan romanlar yazıldı. Edebiyatın kilometre taşlarında yer alan karakterler, İstanbul’un çeşitli mekânlarında yaşar ve ölür.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-17

Tahta çıkan her sultanın hayallerini süsleyen fetih rüyası farklı bir konseptle sizlerle buluşuyor. Fatih Sultan Mehmed’in gecesini, gündüzünü; çocukluğunu, gençliğini; zaman ve mekanını esir alan İstanbul,  artık sadece bir yerleşim yeri olarak değil, peşinde koşulan hayali, hedef ve ideali sembolüze ediyor.

Her köşesi tarihin ayrı bir olayına şahitlik eden İstanbul’un fethi, Fidanlık sayfalarında yerini aldı. 

Biz de istikbalin Fatihi olan gençlere sorduk “Peki, Senin İstanbul’un Ne?”

İlim-Teknikten, Kültür-Sanat-Edebiyat’a, Lahika sayfasından Hukukçu Gözüyle ve Sağlık sayfalarına bu ay da  dopdolu bir içerik sizi bekliyor. 

Ayrıca mâlum Barbar Devlet’in Ramallah katliamı, Gazze soykırımı devam ediyor. Ortadoğu’yu kana bulayan Terör Devleti, dünyanın tüm tepkisine rağmen bildiğini okumakta ısrarcı. Fidanlık sürmanşeti bu ay  bu mesele ile ilgili. 

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama talebinde bulunduğu için ABD, İsrail ve İngiltere’nin tepkisini çeken Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han’ın, CNN İnternational’a verdiği röportaj, bir bütün halinde ilk kez sizlerle buluşuyor.

Ayrıca yakın zamanda sizlere duyuracağımız bir müjdemiz de var. Vakti gelinceye kadar keyifli okumalar 😊

Yazı, şiir, çizim .vs. her türlü çalışmalarınız ve iletişim için [email protected]

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-17

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

Etiketler: yeni asya, fidanlık
Okunma Sayısı: 246
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