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10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bir bayram hediyesi: Fidanlık

10 Nisan 2024, Çarşamba
Nisan, baharın en karakteristik ayı olarak içinde bulunmaktan çokça keyif aldığımız bir zaman dilimi… Ağaçlar, çiçekler beraberinde arılar; çimlerde oturmalar; yani çoğumuz için en güzel günler…

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16

Nisan, yalın olarak en güzide aylarımızdan biri ancak Ramazanı son kez misafir etmenin bir hüznü de var üzerinde. Kapılarını mübarek aya tekrar açmak için yıllar bekleyecek. Fakat bu seneki Nisan,   iki müjdeden haber veriyor bize…  Biri, içinde sakladığı Ramazan Bayramı…. Diğeri ise kulağımıza fısıldadığı “Önümüz yaz!” nidaları.

Sırf bu cümleyi söylediği için bile Nisan’ın kıymeti çok başka sayılmaz mı?

Yaz mevsimi; kışın biriktirdiğimiz hedeflerin sırasının geldiği, biriken streslerin sıfırlanmaya çalışıldığı, okumaya ayıramadığımız saatlerin önümüze serildiği, üşümek derdinin olmadığı, güneşin hemen batmadığı, yoklama derdinin olmadığı… Öyle bir mevsim, değil mi? 

İşte Nisan, tüm bunların mukaddimesi…

Fidanlık olarak biz de, Nisan’ı bir neşvünema vakti bildik ve Nisan ayının maddi-manevi güzelliğine yakışır bir sayı hazırladık. Her şeyden önce fotoğraf ve resim yarışmamızın -biraz gecikmeli de olsa- neticelerini ilan ettik. 

Kültür-Sanat-Edebiyat sayfamızda Bediüzzaman ve gençliği işledik. İlim – Teknik sayfamızda ise yine çevreciliğimizden ödün vermiyoruz. Sağlık sayfamızda külliyatta da yer edinen ‘kulunç’ hastalığından ‘hastalık hastalığına’ kadar farklı türden yazılara yer verdik. Hukuk ve Lâhika sayfalarımız da her zamanki ilmî taraflarıyla birlikte okurlarının önüne çıkıyor.

Sözün güzelliği kısalığında, biz sözü çok uzatmadan ‘sözü’ Fidanlık’a bırakalım. Gerisi sizin takdirinizde.

Bu arada bize ulaşmak veya en önemlisi kaleminiz ile ‘’Fidanlık’ta ben de varım!’’ demek isterseniz, tam olarak şuradayız efendim: [email protected]

Bayramınızın, “o meşhur eski bayramlar” gibi geçmesi temennisiyle!

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

Etiketler: yeni asya, fidanlık
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