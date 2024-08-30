Kısa Bir Aranın Ardından Fidanlık

Mayıs ayında fethin çoşkusunu yaşayan Fidanlık; yaz sıcakları, yerini güz rüzgarlarına bırakırken kaldığı yerden aktüel gündemin akışına gençliğin penceresinden bakmaya devam ediyor, hatta bazen içine giriyor.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-18-19-20

Manşette "Âlem-i misalin, birer numunesi" olarak yer verdiğimiz oyunlar, günümüzün göz ardı edilemez bir gerçeği... Asıl odak ise oyunları doğru tanımlayabilmek.

Oyunlar, artan şiddet eğiliminin müsebbibi mi yoksa hayal gücümüzü zenginleştirebilen bir araç mı?

Manşetin yanı sıra; Hasan Soylu, İlim - Teknik sayfasında drone'lardan, Bünyamin Toprak, Kültür - Sanat - Edebiyat sayfasında Ayasofya'dan bahsediyor.

Şiir yönünden de zengin olan Fidanlık, bu ay 3 farklı yazardan eser barındırıyor.

Son olarak sağlık sayfasında Ubeyd Önbaş genel bir bela haline dönüşen fıtıktan ve hukuk sayfasında, Taha Şahiner "Türkçe Ezan" meselesinden bahsediyor.

Hukuk sayfasının, Hakan Özlen ile Nur'un Avukatı'nı derhatır etmeyi unutmadığını da belirtmiş olalım.

Nerede kalmıştık bilinmez ama yiğit düştüğü Fidanlık kaldığı yerden devam ediyor. Benim de tuzum olsun derseniz, bekleriz efendim:

[email protected]

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-18-19-20

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-17

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2