40 gün içinde kurultay talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Genel Merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mutlak butlan kararı ile ilgili Özel, “Oturur arkadaşlarımız ve hızlı şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde, nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter, devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar” dedi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, “40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki Genel Başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra” cevabını verdi.

Ankara - Anka