"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Adalet duvarı yıkıldı

25 Mayıs 2026, Pazartesi
SP Lideri Mahmut Arıkan, Türkiye’de güven krizinin derinleştiğini belirterek, “Adalet, liyakat ve ahlak duvarı yıkıldı” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Osmaniye’de Medya ve STK Buluşması’nda yaptığı açıklamada, geçen hafta yayınlanan bir kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 84’ünün karşısındaki insana güvenmediğini ifade etti. Türkiye’nin daha iyi yerlere gelebilmesi, yaşanabilir bir ülke olması için güven krizini çözmesi gerektiğini söyleyen Arıkan, “Güven problemi ise önce ahlakla çözülür. Hayatımızı etkileyen her hususta ahlakın ilk sırada olması gerekir” dedi.

Bu tablo hepimizi rahatsız etmeli

Arıkan, “Yapılan araştırmalarda gençlerin yüzde 74’ü torpil olmadan iş bulamayacağını düşünüyor. Yüzde 65’i ise fırsat bulduğunda bu ülkeyi terk etmek istediğini söylüyor. Bunlar hepimizi rahatsız etmesi gereken tablolardır” diye konuştu. Türkiye’de kasten yaralama suçlarının yüzde 68, cinsel suçların yüzde 64, uyuşturucu suçlarının yüzde 144 ve organize suçların yüzde 236 arttığını ifade eden Arıkan, “Sokaklarımız güvensiz hale geliyor. Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş’ta yaşanan hadiseler hepimizi derinden üzdü. Ancak bu olaylarla ilgili ortaya konulan tavırlar çoğu zaman anlık tepkilerden öteye geçmiyor. Bir süre konuşuluyor, birtakım kararlar alınıyor ama kısa süre sonra unutuluyor” dedi.

Türkiye’nin hali ortada

“Toplumu ilgilendiren, toplumun hassas olmasını gerektiren ne kadar duvar varsa hepsi yıkıldı” diyen Genel Başkan Mahmut Arıkan, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloyu anlatmak için Nasreddin Hoca’nın türbesini örnek vermek istiyorum. Bilirsiniz, türbenin dört tarafı açıktır ama bir tarafında kilitli bir kapı vardır. İşte Türkiye’nin hali de böyledir. Adalet duvarı yıkıldı, liyakat duvarı yıkıldı, ahlak duvarı yıkıldı, aile, eğitim, ekonomi, sağlık ve dış politika duvarları yıkıldı. Toplumu ilgilendiren, toplumun hassas olmasını gerektiren ne kadar duvar varsa hepsi yıkıldı.” Osmaniye - Anka

