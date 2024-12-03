Google Haritalarda polis noktaları da görülecek

Google Haritalar, kullanıcıların yolda olan inşaat, kaza, şerit kapatma gibi durumları diğer sürücülerle paylaşabilmelerine imkan tanıyor.

Geçtiğimiz aylarda ‘Haritalar’ uygulamasındaki radar görebilme özelliği sona ermişti. NTV’deki habere göre ‘Hız Tuzağı’ bildirimi artık kullanılmıyor. Google son güncellemeyle birlikte bu seçeneği ‘polis’ olarak değiştirdi. Yani artık sadece hız radarları değil kullanıcılar tüm polis birimlerinin olduğu bölgeleri paylaşabilecek. Uygulamayı kullanmanın herhangi bir cezası veya yaptırımı bulunmuyor. Haber Merkezi

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