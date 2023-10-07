ÖSYM, “yapay zeka”dan faydalanacak

ÖSYM, “yapay zeka” uzmanlarının da yer aldığı “Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu” oluşturdu. Bu sayede sınav süreçlerinin optimizasyonunu hayata geçirmeyi ve soru üretmede yapay zekadan yararlanılması hedefleniyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM’nin dijital dönüşüm sürecinde “yapay zeka” ile ilgili hedeflerine ilişkin sorularını yanıtladı. Bayram Ali Ersoy, sınav görevlileri ve adayların sınav yerinin belirlenmesi, bina tercihi gibi sınav operasyonu sürecinde yapay zekayı kullanmak istediklerini söyledi. Ersoy, “Ekibimize yapay zeka uzmanlarını kattık ve bu konuda yeni bir danışma kurulu oluşturduk. ÖSYM’nin gelecek vizyonundaki politikalarını belirleme anlamında bu danışma kurulu aktif şekilde çalışmaya başladı.” bilgisini verdi.

“Sınav süreçlerini daha da iyi optimize etmiş olacağız”

Ekiplerinde yapay zeka profesörleri de bulunduğunu belirten Başkan Ersoy, “Özellikle farklı kurumların tüm birimlerinin, yapay zeka uygulamalarıyla etkileşim halinde olmasını istiyoruz. Meteoroloji, Karayolları, belediyeler gibi paydaşımız olan tüm kurumların koordine olması ana amaç.” dedi.