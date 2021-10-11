Prof. Dr. Naci Görür: Van Gölü’nün doğusu hareketli

Bilim Akademisi üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, dünden beri Van Gölü’nün doğusu hareketli olduğunu belirterek, “Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor. Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor” dedi.

Bölgedeki eski depremleri de hatırlatan Prof. Görür, yaşanan bu depremlerin yerleri itibariyle daha büyük depremleri tetikleme ihtimalinin kendisini endişelendirmediğini ifade etti. Prof. Görür, şunları kaydetti: “Arkadaşlar, Van Gölü’nün doğusu hareketli. Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor. Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor. Biliyorsunuz Van ilimiz deprem enti. Tarihsel dönemlerde çok sayıda şiddeti VI-IX arasında değişen deprem var. Aletsel dönemde bu bölgede 1976 7,3 Çaldıran ve 2011 7,2 Van Depremi var. Şu anda olan depremler yerleri itibariyle daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni pek endişelendirmiyor.”

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