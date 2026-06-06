İnsan vefat edince geride yalnızca maddî miraslar değil, dijital arşivler de kalıyor. Bu durum, "Ölünce sosyal medya hesaplarıma ne olacak?" sorusunu akla getiriyor.

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

Günümüzde birçok insan için her gün yanında ve elinde olan cep telefonu, içinde aynı zamanda o kişinin dijital mirasını taşıyor. Fotoğraf arşivi, elektronik postaları, mesajlaşmaları, sosyal medya hesapları, bilgi ve belgeleri gibi. Zira hayatın önemli bir bölümü artık bu küçük ekranların içinde şekilleniyor. Peki, "Ölünce sosyal medya hesaplarımıza ne olacak?

Bir kişinin vefatının ardından sosyal medya hesapları çoğu zaman aktif kalmayı sürdürüyor. Hesaplar kapatılmadığı sürece paylaşımlar görünür olmaya devam ediyor, eski fotoğraflar akışlarda yeniden karşıya çıkabiliyor.

Facebook: Anıtlaştırma ve hesap silme

Facebook, bir kullanıcının vefat ettiğinin resmî olarak bildirilmesi halinde hesabı iki farklı şekilde yönetebiliyor. Bunlardan biri “anıtlaştırma” işlemi. Bu durumda hesap korunuyor ancak giriş yapılması engelleniyor. Profil üzerinde “Hatırlamak İçin” ibaresi yer alıyor. Diğer tercih ise hesabın tamamen silinmesi. Bu işlem genellikle yasal temsilci veya birinci derece yakınların başvurusu ve gerekli belgelerin sunulmasıyla gerçekleştiriliyor.

Instagram: Silinmesi için ölüm belgesi gerekiyor

Instagram da benzer şekilde iki farklı yol izliyor. Hesaplar anılaştırıldığında mevcut paylaşımlar ve takipçi bilgileri korunuyor ancak hesap aktif olarak kullanılamıyor. Hesabın tamamen silinmesi için ise ölüm belgesi ve resmî başvuru süreci gerekiyor.

X: Sadece hesap kapatma

X platformu (eski adıyla Twitter), vefat eden kullanıcılar için anıtlaştırma tercihi sunmuyor. Ölüm belgesi ve gerekli evraklarla yapılan başvurular sonucunda hesap kapatılabiliyor. Ayrıca uzun süre aktif olmayan hesapların belirli bir süre sonra platform tarafından otomatik olarak kapatılabildiği de biliniyor.

Hayattayken karar vermeli

Uzmanlar, kullanıcıların hayattayken ölümünden sonra sosyal medya hesaplarına ne olacağını planlaması gerektiğini tavsiye ediyor. Hesapların kime devredileceği, hangi verilerin saklanacağı veya tamamen silineceği gibi kararların önceden verilmesi öneriliyor.