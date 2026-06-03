ChatGPT’ye dava açıldı

ABD’nin Florida eyaleti yönetimi, özellikle küçük yaştakiler için güvenli olmadığı gerekçesiyle yapay zekâ aracı ChatGPT’yi dava etti.

CNN’in haberine göre, Florida Başsavcısı James Uthmeier’ın söz konusu davayla ilgili açıklamalarına göre, dava dilekçesinde ChatGPT hakkında toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyu önünde küçük düşürmeye sebep olmak, reşit olmayanları ebeveyn gözetimi olmadan bir araca bağımlı hale getirmek ve kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini kaybetmelerine sebep olmak gibi bir dizi suçlama yer alıyor.

Pensilvanya eyalet yönetimi de “Character.AI” isimli yapay zekâ sohbet robotunun kendisini doktor gibi tanıtarak kullanıcıları lisanslı bir hekimden tıbbî tavsiye aldıklarını düşünmeye sevk ettiği gerekçesiyle robotu geliştiren şirkete dava açmıştı.