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15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İngiltere de 16 yaşından küçüklere sosyal medyayı yasaklayacak

15 Haziran 2026, Pazartesi 14:57
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçükler için sosyal medyanın yasaklanacağını ve yasağın gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Starmer, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı basın toplantısında, 16 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getiren Starmer, tüm tarafların bu fırsatı bölgesel istikrarı inşa etmek, tüm dünyada ve İngiltere'de ekonomik baskısı hissedilen Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak için kullanması gerektiğini söyledi.

Starmer, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yapılan danışma ve fikir beyanı sürecinde herkesin görüşüne kulak verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Trajik ve korkunç kayıplarının ardından bu konuda kampanyalar yürüten aileler de dahil cesurca çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bugün ülkemiz için büyük bir gün. Çocuklarımız ve geleceğimiz için büyük bir değişim adımının atıldığı bir gün. Bugün, hükümetin 16 yaşından küçük tüm çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayacağını duyurabilirim."

Sosyal medyanın zararları ve faydaları bulunduğunu aktaran Starmer, "Hükümetlerin işi, seçim yapıp karar vermektir. Bana göre, tam bir yasak uygulamak açık şekilde en doğru seçimdir." dedi.

Starmer, kendisinin de diğer ebeveynler gibi benzer endişelere sahip olduğunun altını çizerek, "İstediğim tek şey; çocuklarımın mutluluğu ve güvenliği. Tüm ebeveynler de bunu istiyor. Ancak şu soruyu sormalıyız, sosyal medyanın çocuklar için mutlu bir ortam oluşturduğuna gerçekten inanıyor muyuz?" değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklarımızın güvenliği ve mutluluğundan taviz vermeye hazır değilim"

Sosyal medyanın bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını belirten Starmer, "Tüm ebeveynler, kendi gözleriyle görüyor. Sosyal medya, çocukları mutsuz ediyor. Zorbaların, çocuklara zarar vermesini ve istismar etmesini kolaylaştırıyor, hatta çocukların akıl sağlığı zarar görüyor. Çocuklar tehlikeli içeriklere maruz kalıyor çünkü bunlar dikkat çekiyor." diye konuştu.

Starmer, içerikleri sonsuza kadar kaydırma seçeneğinin kullanıcıları ekrana bağımlı hale getirdiğini anlatarak, "Sosyal medya, çocukları ödev yapmaktan, okumaktan, arkadaşlarıyla dışarıda oynamaktan ve düzgün saatte yatağa gitmekten alıkoyuyor. Öyle gelmeyebilir ancak tüm bunlar bir çocuğu yetişkin olmaya götüren aktiviteler." ifadesini kullandı.

Ebeveynlerin bu kararı destekleyeceğine inandığını belirten Starmer, "Çocuklarımızın güvenliği ve mutluluğundan taviz vermeye hazır değilim. Bu yüzden bu yasak gelmeli ve gelecek. Kolay olmayacak çünkü bazı şirketler, sosyal medyanın doğal düzen içinde değişmez bir parça olduğuna inanmamızı istiyor. Bu tür öğrenilmiş çaresizliklere karşı mücadele etmeliyiz. Bunu değiştirebiliriz ve değiştireceğiz." yorumunu yaptı.

Starmer, oyun ve yayın uygulamalarında da yabancıların çocuklara mesaj atmasını engelleyecek adımlar atacaklarını belirterek, çocukların diğer kuralları ihlal ettiği gibi bu sosyal medya yasağını da ihlal edebileceğini söyledi.

"Çocuklar bir şekilde alkol içiyor, o zaman 'alkol yasağıyla uğraşmayalım' demiyoruz değil mi?" ifadelerini kullanan Starmer, kuralların uygulanması için gereken adımların atılacağının altını çizdi.

VPN gibi uygulamalar da yasak kapsamında olacak

Gazetecilerin ve sosyal medya içerik üreticilerinin sorularını da cevaplandıran Starmer, bu yıl sonu gelmeden konunun yasalaşmasını, yasağın ise gelecek yılın başından itibaren uygulanmasını planladıklarını bildirdi.

Starmer, çocukların yasağı delmek için kullanacağı VPN gibi uygulamaların da yasak kapsamında olmasını planladıklarını belirterek, çocuklara yönelik YouTube Kids ve Google Classroom gibi uygulamalarda ise yasak olmayacağını dile getirdi.

"Ben kesinlikle 'Bu yasaktan sonra hiçbir çocuk, sosyal medya kullanmayacak' demiyorum." diyen Starmer, bunun denetimini yapacaklarını ve Avustralya'nın deneyimlerinden örnek alacaklarını kaydetti.

Starmer, teknoloji, yapay zeka ve sosyal medyanın faydalı yönlerine desteğini yineleyerek, "Hem teknoloji ve yapay zekaya destek verip hem de çocukları koruyamazsınız' gibi bir düşünceye katılmıyorum. Bunların ikisini de yapmak mümkün. Hem yapay zekadan hem de çocukların korunmasından yanayım." diye konuştu.

Yaptırım çocuklara değil platformlara uygulanacak

Sosyal medyaya giren çocuklara uygulanacak yaptırım ve yasağın ifade özgürlüğüne etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Starmer, "Yasağın yaptırımı, hizmet sağlayıcılara uygulanacak, çocuklara değil. Yetişkinlerin koyduğu kuralları çiğnemenin yollarını arayan 13-14 yaşındaki çocuklara karşı bir adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Starmer, ifade özgürlüğüne etkisine ilişkin "Bu konu, ifade özgürlüğüyle değil, çocukların korunmasıyla alakalıdır. Ben ifade özgürlüğünün güçlü bir savunucusuyum ancak bir çocuğa uygunsuz fotoğraf yollamak ya da ondan böyle bir fotoğraf almak ifade özgürlüğü değildir." dedi.

İngiltere Başbakanı, yasa değişikliğinin kolay, alışkanlık ve kültür değişiminin ise zamanla olacağını vurguladı.

Sosyal medya ünlüsü çocuk ve ailelere de değinen Starmer, "Bu yasak, çocuğun ona uygun bir içeriği göremeyeceği anlamına gelmemeli. Okullar da uygulamaları kullanıyor. Çocuklar için zararlı ve onları mutsuz eden içerikler, bizim kırmızı çizgimiz." dedi.

AA

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