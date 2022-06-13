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13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sosyal medya kullanıcıları 70 milyonu aştı

13 Haziran 2022, Pazartesi 21:58
Türkiye’de sosyal medya platformlarını kullananların sayısı 2022 yılının ilk çeyreğinde 71 milyona ulaştı.

Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Kepios’un Nisan 2022 raporuna göre, Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 83,1’i sosyal medya kullanıyor. Yılın ilk çeyreğinde kullanıcı sayısını en fazla artıran sosyal medya platformu Instagram oldu. 2022 yılının ilk 3 ayında 2 milyon 250 bin yeni kullanıcı kazanan Instagram’ı, 2 milyon 113 bin yeni kullanıcı ile Tiktok izledi. İlk çeyrekte kullanıcı sayısını Twitter 1 milyon 50 bin, Snapchat 900 bin, Messenger ise 400 bin artırdı. Youtube, artış olmasa da Türklerin en fazla ilgi gösterdikleri sosyal medya platformu olma özelliğini korudu. Raporda internet kullanıcılarının yüzde 98,5’inin en az bir sosyal medya platformuna üye olduğu, ortalama 8 ayrı sosyal medya hesabı kullanıldığı belirlendi.

Ankara - Ahmet Terzi

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