Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor

Sosyal medyada çocukları korumayı hedefleyen kapsamlı yasa tasarısında sona gelindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının ortak yürüttüğü çalışmalarda, dijital platformlara yönelik ciddÎ kısıtlamalar gündemde. Yeni düzenleme kapsamında, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı tamamen yasaklanacak, 13-16 yaş arası çocukların platformlara girişiyse ebeveyn iznine bağlanacak. Yasa, yalnızca sosyal medya kullanımına değil, dijital oyunlar ve içerik paylaşımına da önemli sınırlar getiriyor. Sabah’ta yer alan habere göre, özellikle çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği dijital oyun platformlarında yeni kurallar devreye girecek. Oyun içeriklerine yaş sınırı getirilmesi zorunlu hâle gelirken, chatbox (mesajlaşma) özellikleri çocuk kullanıcılar için kapatılacak. Haber Merkezi

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