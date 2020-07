Sosyal medyayı otoriter rejimler yasaklıyor

Dünya genelinde sosyal medya üzerinde yasaklar uygulayan ülkelerin büyük çoğunluğunda otoriter yönetimler olması dikkat çekiyor.

Sosyal medya günümüz dünyasında son derece güçlü bir iletişim aracı. Tek bir tıkla bilgi ve fikirlerin binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşması kısa bir süre öncesine kadar neredeyse imkânsızdı. Sosyal medya insanlar arası etkileşimi artık geri dönülemeyecek şekilde değiştirdi. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan 2000 sonrası doğan gençler arasında sosyal medya X kuşağında olduğu gibi ilkokul arkadaşlarını tekrar bulmanın ya da Y kuşağı gibi mesajını daha geniş kitlelere ulaştırmanın çok ötesine geçmiş durumda. Sosyal medya Z kuşağı için yaşı daha ileri olan insanlar gibi sonradan öğrenilen bir dil değil neredeyse anadili konumunda. Bu kuşak beğenisini, öfkesini, kaygılarını, ümitlerini, korkularını kısacası her türlü fikir ve duygularını sosyal medya üzerinden göstermeye ve bunlara kitlesellik kazandırmaya çok yatkın. Sosyal medyanın bireylere, şirketlere, devletlere ve sivil toplum kuruluşlarına açtığı kapıların sınırı yok fakat bu açılan kapılar bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Yasakla fikirler kontrol edilmeye çalışılıyor

Sosyal medya üzerinde paylaşılan bilgi ve fikirlerin kontrolü çok zor olduğu için bazı yönetimler çareyi toptan yasaklamada buluyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken sosyal medyayı yasaklayan diğer ülkeler hangileri sorusunu da akıllara getirdi. Dünya genelinde sosyal medya üzerinde yasaklar uygulayan ülkelerin büyük çoğunluğunda otoriter yönetimler olması dikkat çekiyor. İşte sosyal medyaya yasaklar getiren ülkelerden öne çıkanlar: Kuzey Kore, Eritre, Çin, Suudi Arabistan, İran, Hindistan.

Sansür kalıcı olacak

Uzmanlara göre, sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin getirilecek düzenleme, Türkiye’de erişim engelleme kararlarını ve sansürü arttıracak. Düzenlemeye uymayan platformlar ise VPN ile bile kullanılamaz hale gelecek. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden Avukat Veysel Ok, bu konudaki yasal düzenlemelerin yeterli olmaktan öte sansüre sebep olduğu görüşünde. DW Türkçe’ye konuşan Ok, “Türkiye’de internet yolu ile işlendiği iddia edilen suçların hukuk sisteminde karşılığı yok gibi bir algı yaratıyor. Bu doğru bir tespit değil” diyor. Son yıllarda gazeteci, aydın ve siyasetçilere açılan davaların iddianamelerinde sosyal medya paylaşımlarının delil olarak tarif edildiğini söyleyen Ok, “Terör örgütü üyeliği, propagandası, örgüte yardım etme gibi terör suçlarında, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs gibi devlete karşı suçlarda da delillerin sosyal medya paylaşımları olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret davalarının delilleri de genellikle sosyal medya paylaşımlarından oluşuyor” diye konuşuyor. Avukat Ok, bu alanda alınacak yeni tedbirlerin ise sansürün kalıcılaşmasına sebep olacağını savunuyor.