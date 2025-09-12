Özel: Demokratlar birlikte direnmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin sıcak ve yoğun gündemiyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Demokratların birlikte direnmesi, muhalefetin güçlü bir cephe halinde karşı çıkması Türkiye’nin tek umududur.'' dedi.

Özel ayarıca ''Ya demokrasiyi kurtaracağız, geleceğimizi kurtaracağız, gençlerimizi kurtaracağız ya da Erdoğan’ın koltuk hevesi için bu memleketin batmasına, yoksullaşmasına, Amerikan-İsrail planlarıyla ele geçirilmesine seyirci kalmış olacağız. Bunun için şunu söylemek isterim ki kimse umutsuzluğa kapılmasın. Enerjimiz yüksek, inancımız tam. Ekrem Başkan’ın dediği gibi gençliğimiz var. Baş eğmeyeceğiz, mücadele edeceğiz” dedi. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 170

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.