"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Bu eserler Nurlar’ıyla hayat suyu serpiyor

17 Kasım 2019, Pazar
(Saff-ı evvel talebelerin Risale-i Nuru anlamaları - 4)

Hafız Ali Abi, Otuz Birinci Mektubun Ön Dördüncü Lem’ası’nın İkinci Makamıyla ilgili olarak şunları söylemiştir: ”Muhterem Üstadım, Otuz Birinci Mektubun On Dördüncü Lem’asının İkinci Makamını bir defa kendim okudum. Pek cüz’î istifadeyle, dimağımda bir lezzet hissettim. İkinci ve üçüncü tekrarlarımda öyle bir zevk-i ruhanî uyandırdı ki, eğer kalb ve kalemim ruhuma tercüman olabilseler, belki bir derece siz Üstadıma minnettarane arza cür’et eylerdim. Heyhât, ne kalbim ve ne de kalemim ve ne ruhum, aczle önüme çıktılar ve itiraf-ı kusur ediyordular.” 1 

Re’fet Abi, “Mütalâasına doyamıyorum” dediği Remizlerle ilgili olarak şunları söylemiştir: ”Muhterem Üstadım. Bu remizler, öyle hayret-bahş ve harika-nümâ eserlerdir ki, okuyan ilim âşıklarına ezvâk-ı nâmütenâhi ve hissiyat-ı ulviye-i rakîka bahşetmektedir. Bu hissiyat-ı âliye ile hayatımız o kadar tazelendi ki, yeni hayatımızda sâbit-kadem olmak şartıyla, Hallâk-ı Azîmden uzun ömürler temenni ediyorum. Zira mütalâasına doyamıyorum. Ne kadar okursam okuyayım, diğer bir okuyuşumda, okumamış gibi oluyorum. Ve yeni bir eser okur gibi oluyorum. Hadsiz bir zevk-i mânevî ve nihayetsiz bir hazz-ı ruhî ile okuyorum.” 2

Sabri Abi ise “Onuncu Söz”le ilgil olarak şunları söylemiştir: ”Şurası da şâyân-ı hayrettir ki: Şu mübarek Onuncu Söz, mevzuu olan haşir mesele-i mühimmesi, kâinatın hitam-ı ömrüne muallâk ve mukadder olduğu gibi, Risaletü’n-Nur arasında dahi, bu Sözün en son tevafukatını göstermesi de ayrıca bir tevafuktur diyorum. Cennet nehirleri demek olan Kur’ânî nehirleri, envâ-ı türlü âvâzıyla coşkun coşkun aksın ki, zaman-ı câhiliyet ve devr-i fetrette, son derece ihtiyaçlı olan akvâm üzerlerine tulû eden şümûs-u Kur’âniyenin sür’atle inkişaf ve tevessü ve nev-i beşerin humsunu ihyâ, ebedî ve dâimî bir nurla tenvir ve izale eylediği gibi, şu asr-ı dalâlet ve hüsran ve devr-i bid’at ve tuğyanda, ehl-i iman ve tevhidin yaralı ruhlarına merhem olsun.“ 3

Hüsrev Abi, ‘On Birinci Lem’a ile ilgili olarak hissiyatını şu şekilde dile getirmiş: ”Sevgili Üstadım, “Mirkatü’s-Sünne ve Tiryâk-ı Marazü’l-Bid’a” ismine hakikaten elyâk olan Otuz Birinci Mektubun On Birinci Lem’asını kardeşlerimle ve dostlarımla defâatle okudum. Gayet azim bir tebşirat-ı Peygamberi ile başlayan bu risâlenin on bir nüktesinden herbir nüktesi başka bir hüsün ve başka bir letâfette yazılmakla beraber; ittiba-ı sünnetin maddî ve mânevî fevâidi tâdad edilirken, akla açılan kapılardan içeriye giriyor.”  4

Hafız Ali, Otuz Birinci Mektubun On Üçüncü Lem’asını Hüdhüd-u Süleymaniye benzeterek şunları söylemiş: “Bu hakikatleri düşünürken kalbime şöyle geldi ki: Nasıl ki, “Hüdhüd-ü Süleymanî, zeminin suyu meçhul olan yerlerinde hafriyatsız suyu bulmaya vesile idi” diyorlar. Aynen bu risale, hüdhüd-ü Süleymanî tarzında, âlem-i asgar olan insanın ezdadlardan müteşekkil cism-i vücudunda nur-u iman yatağı olan kalbi, biaynihî gösteriyor. Zemin yüzünde zararlı ve zararsız otları teşhis eden kimyagerin âb-ı hayat bulduğu gibi, binde bir hakikatini ancak görebildiğimi anladığım bu eser-i âli, bütün ehl-i iman ve zîşuura, menba-ı hakîkisi olan Kur’ân-ı Hakîm gibi, Nurlar’ıyla âb-ı hayatı serpiyor.” 5

Dipnotlar:

1- Barla Lâhikası, s. 71. 2- A.g.e, s. 92. 3- A.g.e, s. 95. 4- A.g.e, s. 124. 5- A.g.e, s. 126.

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Amsterdam’da “ilk ezan” heyecanı

    Küstah saldırgan tutuklandı

    Elektrikli taşıtlara ilgi artıyor

    Bab'da terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 18'e yükseldi, çok sayıda yaralı var!

    Fransa tarihinin en uzun süren protestosu oldu

    Irak'ta tansiyon yeniden yükseldi

    KYK burs ve kredi sonuçları belli oldu

    Bu düzen yürümez

    Millet borçla geçiniyor

    Pamuk: Susmayalım

    Tutuklanması sisteme aykırı

    Çözüm af değil, rehabilitasyon

    Şaka yapmış, özür diledi

    Almanya cami ve cemevlerine 7 milyon euro'luk harcama yapacak

    İngiltere'de muhalefetten bedava internet vaadi

    'Babacan'ın partisi 2020'ye kalmadan kurulacak'

    Faik Öztrak: Hükümet işsizlikle mücadele etmek zorunda

    Kardemir fabrikasında patlama: 1 işçi öldü

    İstanbul trafiği bildiğiniz gibi

    'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmalara başladı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yıkım
    Ahmet BATTAL

    Meslektaşımıza cevap
    Faruk ÇAKIR

    Dipsiz cehalet
    Mehmet KARA

    Siyasette “ittifak” hesapları
    Abdurrahman AYDIN

    Nur sarayının altın anahtarı
    Feyzullah ERGÜN

    Kolesterol ile başlamak (3)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Rifat OKYAY

    Ölçülü olabilmek
    Genel

    Nurdan Katreler
    Risale-i Nur'dan

    Âlem bütün envâıyla tevhidi ilân ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.