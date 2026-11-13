Listeler açıklansa kıyamet mi kopar?

İktidarın, "fon soygunu"na katılanların isimlerini açıklamamasına karşı tepkiler büyüyor. Muhalefet, "Bu şebekenin bütün fertlerini tek tek kamuoyuyla paylaşmak zorundasınız" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda grup başkanvekilleri, kamuoyunda “fon krizi” olarak bilinen gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruşturmada adı geçenlerin listesinin açıklanmasını istedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon krizinin Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu olduğunu söyleyerek, “Ben buradan iktidarın boş koltuklarına sesleniyorum: Hiçbirinizi töhmet altında bırakmak istemiyorum. İçinizde çok samimî, iyi niyetli, vicdanı sızlayan arkadaşlarımızın olduğunu da biliyorum ama ne yazık ki bu korkunç liste, bu şebeke açıklanmadığı takdirde üzgünüm, hepiniz töhmet altında olacaksınız. Bu 440 kişiyi, bu şebekenin bütün fertlerini tek tek kamuoyuyla paylaşmak zorundasınız. Aksi halde, siz de birbirinize şüphe ve endişeyle bakacaksınız, biz de bu koltuklardan size şüphe ve endişeyle bakacağız” dedi.

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Günaydın: Bize masal anlatmayın

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da fon krizinde 1 ila 16 Eylül tarihleri arasında 440 kişinin 401 milyar lirayı çaldığını savunarak, “Vatandaşın parası içeride kaldı, onlar paraları cebine koydular, çaldılar, götürdüler. Liste nerede? Bize masal anlatmayın. Utanmıyor musunuz buraya çıkıp da saçma sapan şeyler anlatmaya” diye konuştu.

Günaydın, şöyle devam etti: “60 vekilden söz ediliyor. Bırakın 60’ı inşallah hiç yoktur ama ‘Ben buradan para çalmadım’ diyen arkadaşları olarak, sizlerin, eğer öyleyseniz sizlerin de çıkıp bu listenin açıklanmasını talep etme hakkınız var, talep etme sorumluluğunuz var. Bunu talep etmediğiniz sürece iktidar bloku her şeyiyle bu suçlamanın altındadır. Listeyi saklayan demek ki o listede saklanması gereken bir şey buluyor da saklıyor. Bir kişi varsa da YENİ Partili en önce onu açıklayın.”

Ankara - Anka

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Sırf bürokratlardan oluşan bir çete mi bu?

Gazeteci yazar Fehmi Koru, Karar’da yayınlanan “Kıyamet zaten koptu” başlıklı yazısında, Türkiye’yi sarsan fon vurgununu değerlendirdi. Skandalın birkaç kişinin zenginleşme girişimi olmaktan çıkarak devletin üst düzey denetim mekanizmalarına uzanan kapsamlı bir suç yapılanmasına dönüştüğünü belirten Koru, Borsa İstanbul, SPK, BDDK ve diğer kamu kurumlarından çok sayıda ismin soruşturmaya dahil edildiğine dikkat çekti.

Koru, “İyi de, sırf bürokratlardan oluşan bir çete mi bu? Öyleyse, bu dünyada bir ilk… Bakanın tespitine bakılınca, olayın burada durmayacağı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmişler” sözlerini hatırlatan Koru, fonlardan yüksek kazanç sağlayan kişilerin listesinin hâlâ açıklanmadığını vurguladı. Listenin gizli tutulmasının şüpheleri artırdığına işaret eden Koru, “Liste açıklandığında kıyamet mi kopacak sanki? Kıyamet zaten koptu” ifadeleriyle yazısını tamamladı.

Haber Merkezi