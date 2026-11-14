Akıllı tahta var, temizlik yok

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde okullardaki temizlik sorununu gündeme getiren DEM Partili Adalet Kaya, lise öğrencisi kızının “Tuvaletler pislik içerisinde, sabun yok” mesajını Bakan Tekin’e iletti.

Okullardaki yetersiz personel sayıları, yarı zamanlı veya geçici istihdam modelleri ve bütçe eksiklikleri sebebiyle güncelliğini koruyan “temizlik” konusu mecliste gündem oldu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e kızının okulundaki temizlik sorunlarını anlattı.

EN TEMEL TEMİZLİK İHTİYACI KARŞILANMIYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı 2027 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, lise birinci sınıfa giden kızının okulundaki fiziki şartlara dair kendisine ilettiği mesajı paylaştı. Okullarda en temel temizlik ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirten Kaya, kızının şu sözlerini Bakan Tekin’e aktardı: “Lütfen Bakan Bey’e söyler misin? Evet, okulumuz sınıfımızda akıllı tahta var ama okulda tuvalete gitmemek için gün boyunca su içmemeye çalışıyoruz. Çünkü tuvaletler pislik içerisinde ve o kokuya katlanamıyoruz. Sabun yok, temizlik yok.”

PEK ÇOK ŞEHİRDE DURUM BENZER

Diyarbakır genelindeki okullarda da benzer hijyen sorunlarının sürdüğünü vurgulayan Kaya, okullarda sabun bulunmaması ve temizlik personelinin yetersizliği gibi temel eksikliklerin öğrencilerin sağlığını ve eğitim ortamını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Kocaeli’de bir devlet okulunda da benzer sıkıntının olduğunu anlatan bir veli, okul aile birliği başkanı olan arkadaşının kendi işlerine ilave temizlik işlerine yardım etmek zorunda kaldığını söyledi. Veli toplantısında konunun idarecilerce dile getirildiğini aktaran veli, “Çocuklarımız tozlu koridorlarda koşup, kirli tuvaletleri kullanıp hasta olma riski taşıyorlar” dedi.

EN BÜYÜK ENGEL, HANE GELİRİ SINIRI

Okulların temizlik görevlisi ihtiyacının karşılanamamasının önündeki engellerden en büyüğü “hane geliri” sınırı. İUP gelir sınırına göre aynı adreste ikamet eden kişilerin toplam aylık geliri, net asgarî ücretin 2 katını aşmaması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla bu sınır 56.151 TL olarak uygulanmakta. TYP gelir sınırında ise aynı adreste yaşayanların toplam aylık kazancı, net asgarî ücretin 1,5 katını geçmemesi gerekiyor. 2026 yılı rakamlarıyla bu sınır yaklaşık 42.113 TL seviyesinde. Bu durum, bir çok insanın söz konusu göreve başvurmasına engel oluyor.

Ankara - anka