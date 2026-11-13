İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik davanın üçüncü celsesinin sekizinci gününde tahliye savunması yapan Ekrem İmamoğlu, 602 gündür tutuklu olduğunu belirterek yargılama sürecini eleştirdi.

İddianamenin somut delillerden yoksun olduğunu ve gizli tanık beyanlarına dayandığını savunan İmamoğlu, “Bu dava çökmüştür” dedi. Fon skandalı, Cebeci dosyası, Borsa İstanbul’daki kayıplar ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik eleştirilerde de bulunan İmamoğlu, tüm tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Savcı ise tutukluluk hâllerinin devamını talep etti. Haber Merkezi

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