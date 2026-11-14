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Ara tatilde ders ve dinlenme dengesini koruyun!

14 Kasım 2026, Cumartesi 13:02
Prof. Dr. Metin Pişkin, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrencilere, ara tatilde eksiklerini gidermeye yönelik program oluştururken dinlenmeyi ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pişkin, ara tatilin öğrencilerin yaklaşık iki aylık yoğun eğitim sürecinin ardından enerji toplayarak okula daha istekli ve motive dönmelerini sağlamak açısından önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Pişkin, "Özellikle LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin eksik oldukları konuları belirleyip bir çalışma planı oluşturmaları önemli. Ancak sınava hazırlık uzun soluklu bir maraton. Bu süreçte ders çalışmak kadar dinlenmeye de zaman ayırmalı, yeni döneme daha enerjik ve motive başlamalılar." dedi.

Öğrencilerin eksik oldukları konuları belirlemeleri, deneme sınavları çözmeleri ve yanlışlarının nedenlerini araştırmaları gerektiğine işaret eden Pişkin, "Ama okul açıldığı zaman yorgun gelmemeleri de önemli. Çünkü bu bir maraton gibi." ifadelerini kullandı.

Sınavlara hazırlığın uzun soluklu bir süreç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Pişkin, öğrencilerin bu dönemde yalnızca ders çalışmaya odaklanmalarının fiziksel ve zihinsel yorgunluğa da yol açabileceğini belirtti.

Tatilin temel amacının öğrencilerin yeni eğitim dönemine daha enerjik dönmesini sağlamak olduğunu dile getiren Pişkin, öğrencilerin zamanlarını etkili kullanmaları gerektiğini belirterek, sosyal medya, bilgisayar oyunları ve dizi izlemenin ders çalışmaktan daha cazip gelebileceğini, ancak sınav hedefleri doğrultusunda zaman zaman kısa süreli keyiflerden fedakarlık yapmanın da gerekli olabileceğini söyledi.

Başarıya ulaşmak için belirli bir disiplinin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Metin Pişkin, bu süreçte ders çalışmak ve dinlenmek arasında denge kurulmasının esas olduğunu kaydetti.

"Çocukları başkalarıyla kıyaslamasınlar"

Ara tatilde velilerin çocuklarına yaklaşımının da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Pişkin, "Çocukların öz saygılarını düşüren en önemli şeylerden biri anne baba beklentileri. Mükemmeliyetçi beklentiler, sürekli başkalarıyla kıyaslamalar... Çocukları başkalarıyla kıyaslamasınlar. Çünkü her çocuk biricik ve kendine özgü. Her çocuğun güçlü yanı var ve zayıf yanı var." diye konuştu.

Öğrencilerin kendilerini başkalarıyla karşılaştırmak yerine bireysel gelişimlerine odaklanmalarının daha sağlıklı olacağını belirten Prof. Dr. Pişkin, "Çocuk kendi içerisinde bir hedef koyarak bir üst aşamaya gelebilir. Kendisini biraz zorlayabilir. Ama başkalarını yönetemeyiz, başkalarını kontrol edemeyiz. Biz ancak kendimizi yönetebiliriz." dedi.

Prof. Dr. Pişkin, "Kendi gücümüze uygun, gerçekçi bir hedef belirlemeleri önemli. Aksi takdirde çocuk anne babanın koyduğu yüksek bir çıtaya ulaşamadığı zaman kendini kötü hissediyor, değersiz hissediyor, öz saygısı düşüyor, kendisini başarısız görüyor." ifadelerini kullandı.

"Severek yapacakları etkinlikler ruh sağlığı bakımından iyidir"

Öğrencilerin ara tatilde akademik çalışmalarının yanı sıra hobilerine ve sosyal faaliyetlere de zaman ayırmalarını öneren Prof. Dr. Metin Pişkin, bu tür etkinliklerin psikolojik açıdan önem taşıdığını belirtti.

Öğrencilerin ders kitapları dışında ilgilerini çeken kitap ve romanları okuyabileceklerini dile getiren Prof. Dr. Pişkin, "Dönem boyunca akademik ödevler, dersler, sınavlar derken çoğu zaman ilgilerini çeken, severek okuyacakları kitap ya da romanlara zaman ayıramayabiliyorlar. Bence bu dönem bunun için iyi bir fırsat." dedi.

Prof. Dr. Pişkin, "Hobileri vardır ama dönem boyunca ona yeterince zaman ayırmamış olabilirler. Bu resim olabilir, müzik olabilir, evde yemek yapma olabilir, fotoğrafçılık olabilir. Severek yapacakları etkinlikler her zaman ruh sağlığı bakımından iyidir ve insana keyif verir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatilin her saatinin planlanmış etkinliklerle doldurulmasının gerekli olmadığını ifade eden Pişkin, öğrencilerin kendilerine boş zaman bırakmalarının, arkadaşları ve sevdikleriyle bir araya gelmelerinin de önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin açık havada yürüyüş yapabileceklerini, koşabileceklerini ve bisiklete binebileceklerini anlatan Pişkin, müze, sergi ve tarihi mekan ziyaretleri ile tiyatro, sinema ve konser gibi kültürel faaliyetlerin de tatil programına dahil edilebileceğini söyledi.

Aileyle birlikte yemek hazırlamak, film izlemek veya yakınları ziyaret etmek gibi etkinliklerin de değerlendirilebileceğini belirten Pişkin, öğrencilerin sosyal medya, bilgisayar ve telefon oyunlarında geçirdikleri zamanı mümkün olduğunca azaltmalarını önerdi.

"Dengeyi tutturmak en önemli şey"

Öğrencilerin tatil sonrasında okula uyum sağlama süreçlerine ilişkin de önerilerde bulunan Prof. Dr. Metin Pişkin, tatil boyunca yalnızca eğlenceye ve hobilere zaman ayrılmasının okul düzenine dönüşü zorlaştırabileceğini ifade etti.

Bu nedenle öğrencilerin tatil süresince derslerden tamamen uzaklaşmamalarını öneren Prof. Dr. Pişkin, "Kısa tekrarlar, ihtiyaçları, eksikliklerini görsünler ama tamamen bütün o dokuz günü de ders çalışarak geçirmesinler. Bunu yaparken sosyal, kültürel faaliyetlere de yer versinler." diye konuştu.

Prof. Dr. Metin Pişkin, "Biraz daha uzun uyuyabilirler, biraz daha fazla oyun oynayabilirler, canlarının istediği bir aktivitede bulunabilirler ama kopmamaları gerekir. Çünkü bir hafta sonra tekrar devam edecek. O dengeyi tutturmak en önemli şey." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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