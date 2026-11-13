İHD’den süreç için 5 maddelik çağrı: Demokratikleşme ertelenmemeli

İnsan Hakları Derneği (İHD), çözüm sürecinde kayyım uygulamalarına son verilmesi, yargı kararlarının uygulanması çağrısında bulunarak, demokratikleşme adımlarının silahsızlanma şartına bağlanmadan hayata geçirilmesini istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD), sürece ilişkin beş maddelik öneri paketi açıkladı. Kayyım uygulamalarına son verilmesini, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasını, infaz düzenlemesinde eşitliğin sağlanmasını ve hasta mahpusların serbest bırakılmasını isteyen İHD, demokratikleşme adımlarının silahsızlanma şartına bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

Hukuki düzenlemeler reformlarla desteklenmeli

İnsan Hakları Derneği, “Çözüm Süreci İçin Acilen Atılması Gereken 5 Adım” başlıklı açıklamasında, 18 Ağustos 2026’da yayımlanan 7595 sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’u eksikliklerine rağmen önemli bir adım olarak değerlendirdi. Dernek, kalıcı barışın sağlanabilmesi için hukuki düzenlemelerin demokratikleşme reformlarıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kayyım uygulamalarına son verilsin

İHD, silahsızlanma sürecinin şeffaf ve denetlenebilir yürütülmesini, kanundan yararlanma koşullarının açıkça belirlenmesini ve benzer durumdaki kişiler arasında ayrımcılığın önlenmesini istedi. Demokratikleşme adımlarının geciktirilmemesi gerektiğini vurgulayan dernek, kayyım uygulamalarına son verilmesi, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, infaz sisteminin yeniden düzenlenmesi ve hasta mahpusların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Daha fazla sorumluluk alın

Çözüm sürecinin Meclis denetimine ve sivil toplum katılımına açık olması gerektiğini belirten İHD, zorla kaybetmeler ve faili meçhul cinayetlerin araştırılmasını, mağdur ailelerinin hakikate erişiminin sağlanmasını ve toplumsal onarım programlarının oluşturulmasını talep etti. İHD, açıklamasında “Kanunun yürürlüğe girmesi ile kalıcı barışın kurulması aynı şey değildir” ifadelerine yer vererek hükümeti daha fazla cesarete ve sorumluluk almaya davet etti.

Ankara - Anka