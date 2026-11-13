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14 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Yeni bir “okul vakası” kapıdan döndü

13 Kasım 2026, Cuma 17:00
Malatya’da bir okulun girişinde kadın polise bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen kız çocuğu yakalandı. Müdahale sırasında polisin havaya ateş açtığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu öğrencisi olmadığı halde okula girmeye çalışan kız çocuğu, girişte görevli kadın polisin müdahalesi üzerine bıçak çıkardı. Polise saldırmaya çalıştığı öne sürülen çocuğa müdahale sırasında kadın polis havaya ateş açtı. Çocuk, okulda bulunan bir vatandaşın da yardımıyla yakalandı, bıçak elinden alındı. Olayın ardından okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konuyu duyan bazı veliler çocuklarını alarak evlerine götürdü. Kız çocuğu polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Malatya Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “bir yakını ile görüşmek için” Battalgazi ilçesindeki Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu’na gelen çocuğa izin verilmediğini, kesici aletle birlikte okula yeniden gelen çocuğun görevli polis memuru ve okul bahçe görevlisinin dikkati sayesinde etkisiz hâle getirilerek gözaltına alındığını bildirdi.

Malatya-ANKA

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