Eğitimde 5+3'e geri dönülmeli

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, "12 yıllık zorunlu eğitim kaldırılmalıdır. Eğitim kademeleri 5+3 esasına göre yeniden yapılandırılmalıdır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Karaman, isteksiz öğrencilerin zorla okullarda tutulmasının liselerde disiplin krizlerine, motivasyon kaybına ve okul terklerine yol açtığını öne sürerek, "12 yıllık zorunlu eğitim dayatması derhal kaldırılmalıdır. Eğitim kademeleri 5+3 esasına göre yeniden yapılandırılmalıdır. İlkokul süresi yeniden 5 yıla çıkarılmalı, okuma yazma, temel dersler, ahlak ve temel becerilerin kazanıldığı zorunlu kademe olmalıdır" önerilerinde bulundu. Ankara-ANKA

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