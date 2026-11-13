Fon örgütünün lideri ortaya çıkarsa piyasa o zaman rahatlar

YENİ Parti’nin sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine konuşan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fon soruşturmasında örgütün lideri ve kadrosunun henüz ortaya çıkarılmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in soruşturmaya ilişkin açıklamalarını hatırlatan Akdoğan, “Bu fon meselesi örgütlü olarak yapılmış. Bu örgütün kadrosu daha ortada yok, bu örgütün lideri hiç ortada yok. Bu örgütün ne zaman ki kadrosu ortaya çıkar, ne zaman ki lideri ortaya çıkar, işte o zaman piyasa rahatlar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hiç ummadığım kişiler bu işin içinde” sözlerine dikkat çeken Akdoğan, soruşturmanın bütün yönleriyle aydınlatılması için Meclis araştırma komisyonu kurulması gerektiğini vurguladı. İYİ Parti, Yeni Yol, CHP ve YENİ Parti’nin fon krizine ilişkin Meclis araştırma önergeleri ise AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Ankara - Mehmet Kara

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