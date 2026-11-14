Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip güzel işler yapanları ise, muhakkak ki Allah, altından ırmaklar akan Cennetlere koyar. Orada onlar altın bilezikler ve incilerle süslenirler; oradaki elbiseleri de ipektir. Hac Sûresi: 23 HADİS: Hz. Peygamber “Her şeyden yüce olan Rabbinin ismini tesbih et” (A’lâ Suresi: 1) ayetini okuduğunda “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ” (Her şeyden yüce olan Rabbim, her türlü noksandan münezzehtir) derdi. Camiü’s-Sağir, No: 3155

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