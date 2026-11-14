Dertleri milletin zararını tazmin etmek değil

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, fon krizinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarısızlığını ortaya koyduğunu belirterek, “Fon rezaletinde 90’ıncı güne giriyoruz. 90 günde listeyi açıklayamadınız. Kim bulaşmış, nasıl bulaşmış, nereden bulaşmış, bunları bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Ağıralioğlu, fon krizine ilişkin iktidarın bir iletişim planlaması yürüttüğünü savunarak, şöyle konuştu: “Anladığım kadarıyla bir iletişim planlaması yapılıyor. AK Parti iktidarda olduğu için bu fon rezaletinden en az hasarla çıkmaya çalışıyor. Birinci gündem bu. Yani ilk gündem, milletin zararını bir an önce tazmin etmek değil; AK Parti’nin zararını mümkün olduğunca muhafaza etmek, ardından diğer meseleleri yönetebilmek. Bunu yönetirken de milleti, sorunu çözerken kendisine borçlandırmak istiyorlar. Anladığım kadarıyla yaptıkları ve heves ettikleri şey bu. Fon rezaletinin kendilerinden kaynaklanmadığını, sanki kendilerinden önce mevcut bir sorunu kucaklarında bulmuşlar gibi göstermeye çalışıyorlar.” Ankara - Anka

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