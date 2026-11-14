İş dünyası 3 ana soruna çözüm bekliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB’nin politika faizini yüzde 36’ya indirdiğini hatırlatarak, kredi büyüme sınırları devam ettiği sürece faiz indirimlerinin etkisinin sembolik kalacağını belirtti.

Finansmana erişimin yalnızca faiz indirimiyle sağlanamayacağını vurgulayan Avdagiç, reel sektörün beklentisinin KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının artırılması değil, öncelikle ihracatçı firmalar için kaldırılması olduğunu söyledi. Ekonomide çözüm bekleyen üç temel meseleye dikkat çeken Avdagiç, enflasyonun kalıcı biçimde düşürülememesi ve yüksek finansman maliyetlerinin üretimi zorladığını belirtti. Çözüm için mali disiplinin güçlendirilmesi ve kredilerin ihracat, teknoloji, verimlilik ve yeşil dönüşüm yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanayide artan maliyetler ve verimlilik kaybının rekabet gücünü aşındırdığını kaydeden Avdagiç, otomasyon, dijitalleşme, Ar-Ge ve nitelikli iş gücünü destekleyen uzun vadeli yatırımların önemine işaret etti. Enerji ithalatı ve dış finansman ihtiyacının ekonomiyi küresel şoklara karşı kırılgan hale getirdiğini belirten Avdagiç, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve doğrudan yabancı yatırımların artırılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi