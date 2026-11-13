Ekonomist İris Cibre, Türkiye ekonomisinin hâl-i hazırda sert iniş yaşadığını belirterek, piyasanın durduğunu, talebin çöktüğünü, ücretlerin ve varlıkların eridiğini söyledi.

Ekonomide yaşanan daralmanın boyutlarına dikkat çeken Cibre, “Buradan yumuşak iniş çıkmaz. Boş umut dağıtmamak lazım insanlara. Şu an sert iniş yaşıyoruz zaten. Piyasa durdu, ücretler ve varlıklar eridi, talep çöktü. Hâlâ yumuşak iniş demenin manası yok” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin potansiyel büyüme oranını yüzde 4 olarak değerlendiren Cibre, bu yıl yüzde 2,6 büyüme, son çeyrekte ise daralma beklediğini belirtti. Savunma sanayisinin büyüme verilerine önemli katkı sağladığını vurgulayan Cibre, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 30’un üzerinde olduğunu, kapasite kullanım oranının Covid dönemindeki seviyelere gerilediğini ifade etti. KOBİ kredilerinde takibe düşme oranlarının ortalamanın üzerinde olduğunu, iflasların ve bireysel kredi takiplerinin rekor seviyeye ulaştığını belirten Cibre, “Daha nasıl bir iniş olmalı ki sert diyelim?” diye sordu. Haber Merkezi

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