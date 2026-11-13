Dünyaya çevrecilik dersi verirken önce Akbelen’in sesini duyun

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Antalya’da düzenlenen COP31 Küresel İklim Zirvesi üzerinden iktidarın çevre ve enerji politikalarını eleştirdi.

Zirveyle bağlantılı işlerin toplam sözleşme bedelinin 25 milyar 139 milyon liraya ulaştığına dikkat çeken Şahin, ihale süreçlerinde şeffaflık çağrısında bulundu. Zirvenin açılış gününde İzmir Aliağa’daki HABAŞ fabrikasında meydana gelen patlamaya, orman yangınlarına ve kuraklığa dikkat çeken Şahin, “Türkiye’nin dünyaya anlatacağı bir iklim politikası kadar, kendi vatandaşına vereceği bir hesabı da var. HABAŞ fabrikasındaki patlamada 18 işçimizi kaybettik. 2026 yılında 24 bin 527 hektar orman alanımız yangınlardan etkilendi. Akbelen’de köylüler zeytinliklerini korumak için mücadele ediyor. Çiftçi kuraklıkla boğuşuyor” dedi. Şahin, “Dünyaya çevrecilik dersi vermeden önce Akbelen’deki köylünün sesini duyun. Ormanlarımızı koruyun, çiftçimizin kuraklıkla mücadelesine kaynak ayırın, sanayicinin yeşil dönüşümünü destekleyin” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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