Liste kesinlikle açıklanmalı - Lekelenmeme hakkı yeni mi aklınıza geldi?

Fon soruşturmasında 187 milyar lira kâr elde eden 214 kişinin açıklanması istenirken, “Masumiyet karinesi neredeydi? Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi?” diye soruldu.

Ankara - Mehmet Kara

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Türkiye’nin gündemini sarsan fon soruşturmasında yüksek kazanç sağlayan kişilerin listesinin açıklanmasına yönelik tartışma AKP içinde de görüş ayrılığına yol açtı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in, yatırımcı bilgilerinin açıklanması konusunda masumiyet karinesi ve kişisel verilerin korunması gerektiğine ilişkin açıklamalarına eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, kamuoyunun talebinin yanlış yorumlandığını savunarak fonlardan olağanüstü kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketin isimlerinin açıklanması çağrısında bulundu.

Mağdurlar değil, kazananlar açıklansın

Tayyar, kamuoyunun açıklanmasını istediği listenin fon mağdurlarına değil, yüksek kazanç sağlayan kişi ve şirketlere ait olduğunu belirtti.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Her kafadan çıkan sese bakılırsa, açıklanması istenen fon listesinin iyi anlaşılmadığı görülüyor. Açıklanmamasını ‘lekelenmeme hakkına’ bağlayanlar var, açıklanması için ‘yeni kanun çıkarılması lazım’ diyenler var, ‘masumiyet karinesine’ dikkat çekenler var, var da var.”

TMSF’nin açıkladığı mağdur sayısını hatırlatan Tayyar, şöyle devam etti: “TMSF’ye göre; fon mağduru 455 bin 578 kişi var. Bir, 455 bin 578 kişinin isimlerinin açıklanması istenmiyor. Peki hangi liste? Adalet Bakanımız Akın Gürlek dedi ya, 141 gerçek 73’ü tüzel kişi olmak üzere 214 kişi 3 fondan 187 milyar 653 milyon kâr etti. İşte bu 214 kişilik listenin açıklanması isteniyor.”

Lekelenmeme hakkı sadece bazılarına mı?

Şamil Tayyar, başka soruşturmalarda kişilerin özel hayatlarına ilişkin bilgilerin kamuoyuna yansımasını örnek göstererek fon soruşturmasında masumiyet karinesinin öne çıkarılmasını eleştirdi. Vergi borcu bulunan kişilerin isimlerinin kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Tayyar, şu ifadeleri kullandı: “Bir şekilde üretmiş, kazanmış ama vergisini ödeyememiş binlerce kişinin ismini açıklıyorsunuz. Mustafa Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı. Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı. Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm hayatı didik didik edildi.” Tayyar, açıklamasını şu sorularla sürdürdü: “Masumiyet karinesi neredeydi? Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi? Bunlar için kanun mu çıkarıldı?”

Tepkileri ne zaman fark edeceksiniz?

Fon skandalına yönelik tepkilerin Anadolu’nun en küçük yerleşim yerlerine kadar ulaştığını savunan Tayyar, Gaziantep’ten dikkat çekici bir örnek verdi. Şehitkamil ilçesindeki bir köy muhtarının kendisine ilettiğini belirttiği tepkiyi paylaşan Tayyar, şunları söyledi: “Bakın, yeminle söylüyorum, Gaziantep Şehitkamil’in bir ücra köyünün muhtarı ‘fon listesi açıklanmazsa oy yok’ diyor.” Fon soruşturmasının siyasî sonuçları olabileceğine işaret eden Tayyar, iktidar cephesine çağrıda bulunarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Dağ köyüne kadar uzanmış bu tepkileri ne zaman fark edeceksiniz? Bahaneye gerek yok, lütfen bu listeyi açıklayın.”