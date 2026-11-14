53 ülkeden Gazze çağrısı: İnsanî yardımların erişimine derhal izin verilsin

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze’ye yardımların engelsiz ulaştırılmasını, İsrail’in saldırıları durdurmasını ve şeffaf soruşturma başlatılmasını istedi.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, Birleşmiş Milletlere (BM) üye 53 ülke ve kuruluş, Gazze’ye insanî yardımların ulaştırılmasına derhal izin verilmesi ve İsrail’in saldırılarından hesap sorulması çağrısında bulundu. 53 ülke ve kuruluştan yapılan ortak açıklama, İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Sarah MacIntosh tarafından BM Güvenlik Konseyi girişinde okundu.

BM kararları hâlâ uygulanmıyor

BM Güvenlik Konseyi kararlarının Gazze’ye “tam insanî yardımın derhal girişini öngördüğünü” ancak bunun henüz gerçekleşmediğini vurgulayan MacIntosh, “Ateşkesin ardından, siyasî irade izin verdiğinde insanî durumun iyileştirilmesi için ilerleme kaydedilebileceğini gördük. Ancak kış yaklaşırken Gazze’de çok fazla insan hala yeterli barınaktan yoksun” dedi. MacIntosh, “İsrail’deki seçimlerin ardından göreve gelecek İsrail hükümetine, Gazze genelinde ve mevcut tüm geçiş noktaları ve kara yolları üzerinden derhal ve engelsiz insanî yardım erişimine izin vermesi ve bunu kolaylaştırması çağrımızı yineliyoruz” ifadesini kullandı.

Saldırılar için şeffaf soruşturma çağrısı

İsrail’in Mısır ve Ürdün’den insanî yardım koridorlarını tam olarak açarak kritik malzemelerin geçişine izin vermesi gerektiğini belirten MacIntosh, İsrail’e ayrıca Gazze’de halk sağlığının kötüleşmesini önlemesi, sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırıları durdurması çağrısı yaptı. MacIntosh, “Sağlık ve insanî yardım çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili şeffaf ceza soruşturmaları başlatılması ve hızlandırılması, üst düzey uluslararası heyetlerin ve gazetecilerin Gazze’ye erişimine izin verilmesi için çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu. Ortak açıklamaya destek veren ülkelerin, Gazze’deki insanî yardım çalışmalarını destekleme taahhüdünü yinelediğini aktaran MacIntosh, bu bağlamda BM ve kuruluşlarının insanî yardım sağlama konusundaki hayati rolünü yeniden teyit ettiklerini kaydetti.

Birleşmiş Milletler - aa

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Yardım yerine kanalizasyon taşıyor

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, BM Genel Kurulu 4. Komitesinde, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerinin ele alındığı oturumda konuştu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve insanî yardımlara getirdiği kısıtlamaları eleştiren Bamya, şiddetli yağışların ardından ortaya çıkan ağır insanî tabloya dikkat çekerek, “Gazze’nin yardımlarla dolup taşması gerekirken bunun yerine, Gazze’nin kanalizasyon sularıyla dolup taştığını gördük” dedi. İsrail’in durdurulmaya zorlanmadan önce daha ne kadar zulüm uygulayabileceğini soran Bamya, “Hayal edilemez acılar çeken bir halk için rahatlama görmemiz gerekiyordu. Bunun yerine, devam eden acıları görüyoruz. Önceden planlanmış, dayatılmış acılar” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler - aa