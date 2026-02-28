Ahirzaman olaylarındaki tesirli güç-2

Beşinci Şua/Üç Küçük Mesele/Üçüncü Küçük Mesele başlığı altında Şualarda Üstad Hazretleri Asr-ı Saadette yaşanmış enteresan bir hadiseyi nakletmektedir:

“Bir zaman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ömer Radıyallahu Anh’a Yahudî çocukları içinde birisini gösterdi, ‘İşte sureti’ dedi. Hazret-i Ömer Radiyallahu Anh, ‘Öyle ise ben bunu öldüreceğim’ dedi. Ferman etti: ‘Eğer bu Süfyan ve İslâm Deccalı olsa, sen öldüremezsin; eğer o olmazsa, onun suretiyle öldürülmez.’ Bu rivayet işaret eder ki, onun sureti, hâkimiyeti zamanında çok şeylerde görüneceği gibi, kendisi Yahudîler içinde tevellüd edecek. Gariptir ki, onun suretindeki bir çocuğu katledecek derecede ona hiddet ve adavet eden Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh), o Süfyan’ın en çok beğendiği ve takdir ettiği ve çok defa ondan senâkârâne bahsedeceği bir memdûhu Hazret-i Ömer’le çıkmış.”

Üstad Hazretleri, ahirzaman hadiselerinden perdeli olarak haber veren Hadis-i Şeriflerin ortak rivayetlerinde, her iki Deccalın harikulâde icraatlarından ve pek fevkalâde iktidarlarından ve heybetlerinden bahsedilmesi dolayısıyla edilen bir suale verdiği cevabında; her iki deccalin icraatlarının ekseri tahribat ve çirkin ve pis istekler olan hevesata sevk edeceklerini bildirdikten sonra şu tespiti yapar: “Her iki Deccal, Yahudînin İslâm ve Hıristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını, hatta İslâm Deccalı masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini kazandıklarından, dehşetli bir iktidar zannedilir.” (Şualar, s. 626.)

Ahirzaman fitnesinin dehşetinden ve kimsenin nefsine hâkim olamayacağından haber veren rivayeti nakleden ve izah eden Hz. Üstad; “O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder; insanlar, ihtiyârlarıyla, belki zevkle irtikâb ederler… İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid’aları, birer cazibedarlık ile, pervane gibi, nefis perestleri etrafına toplar, sersem eder” tesbitiyle, heva ve hevesine tapan sapıtmış insanların zevk hususunda sersemce çirkin fiilleri kolayca yapacakları öngörüsünde bulunmuştur. (Beşinci Şua, Altıncı Mesele)

Son olarak Amerika’da patlak veren, beşeriyetin ne kadar alçalabileceğinin göstergesi de olan, “1953’te Brooklyn’de, Yahudî bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen ( Vikipedi)” Epstein merkezli olay tetkik edildiğinde, Üstadımızın tabiriyle, “Kur’ân’ın dehşetli darbelerinden intikam besleyen muannid Yahudîlerin”, ahirzamanda etkili güç olarak karşımıza çıktığını ve özelde Müslümanlardan, genelde insanlıktan intikam alma heveslerinin zirve yaptığını görebiliriz.

Dünyayı ilgilendiren bu güncel haberle alakalı Yeni Asya gazetesinden İbrahim Demiröz’ün Risale-i Nurdan yorumlu iktibasında yaptığı tespit şöyledir: “Avrupa [Batı] ikidir. Biri, İsevîlik dininden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiyeye [toplum hayatına] faydalı sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları [bilim ve teknoloji] takip eden bu birinci Avrupa’dır. İkincisi ise, medeniyetin seyyiatını [pisliklerini ve çürümüşlüğünü] mehâsin [güzellik] zannederek, insanları sefâhete [haz merkezli eğlencelere] ve dalâlete [dinsizliğe] sevk eden bozulmuş Avrupa’dır.” Bu ayrım, Epstein meselesini anlamak için güçlü bir ahlâkî ve felsefî çerçeve sunar. Özellikle “sefahet/eğlence” kavramı yaşanan çürümüşlüğü özetleyen anahtar bir kelimedir… Bu da Üstad Nursî’nin ifadesiyle, “medeniyetin sefih yüzü”dür. (06. 02. 2026)

Bin dört yüz küsür seneden beri Peygambermiz (asm) ın emriyle bütün ümmetin, kabir azabından sonra Allah’a sığındığı dua ile yazımızı noktalayalım inşallah:

Allah’ım, bizi Deccalın fitnesinden ve ahirzamanın fitnesinden koru, amin...