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28 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

1 milyar 810 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

28 Mayıs 2021, Cuma 16:31
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 810 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 626 bin 803 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 584 milyon 360 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 290 milyon 720 bin ile ABD, 205 milyon 720 bin ile Hindistan, 65 milyon 210 bin ile Brezilya, 62 milyon 660 bin ile İngiltere, 48 milyon 390 bin ile Almanya, 34 milyon 27 bin ile Fransa, 32 milyon 960 bin ile İtalya, 28 milyon 626 bin ile Türkiye, 27 milyon 740 bin ile Rusya, 27 milyon 710 bin ile Meksika, 25 milyon 780 bin ile Endonezya, 25 milyon 750 bin ile İspanya, ve 22 milyon 350 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 1 milyar 810 milyonu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

Bu ülkeyi 126,71 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,80 ile San Marino, 122,16 ile İsrail, 112,95 ile Malta, 97,31 ile Bahreyn, 94,26 ile Şili, 92,30 ile İngiltere, 88,30 ile Macaristan, 87,62 ile Moğolistan, 86,93 ile ABD, 86,84 ile Maldivler, 84,72 ile Katar, 77,93 ile Uruguay ve 73,04 ile Monako takip etti.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
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