Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi’nden tahliye edildi.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, yaklaşık yedi yıldır bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden ceza süresinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi. Mızraklı’yı ailesi ve yakınlarının yanı sıra DEM Partili siyasetçiler karşıladı.

Mızraklı, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu kritik sürecin, özellikle dışarıdan gelebilecek her türden provokasyon olasılığını da gözetilerek dikkatli bir şekilde, özenle ve hızlı yürütülmesi gerekiyor" dedi.S

"Süreç şeffaf bir şekilde yürütülmeli"

Mızraklı, süreç kapsamında yapılan görüşmeler konusunda toplumun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, "Yani bir yerlerde birtakım görüşmeler yapılıyor ve ondan sonra da bir şeyleri duyuyoruz. Toplumdaki duygu durumunun bu olduğunu hissediyorum ben. Şimdi buradan çıkmak gerekiyor. İnsanlar bir yola çıktıkları zaman varacakları adresi görmek isterler. Varacakları adrese göre o yolda adımlarını atarlar. Dolayısıyla bizler de siyaset olarak, toplum olarak, Türkiye halkları olarak önümüzü görmek istiyoruz. Önümüzü görebilmemiz için de sürecin şeffaflaştırılması, enformasyonun çoğaltılması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Edirne - Anka