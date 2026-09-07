KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN 'İŞLETMESİNİN DEVRİ'NE TEPKİ YAĞIYOR

Köprü ve Otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesi kararına tepkiler sürüyor. Siyasiler ve ekonomistler, maliyetini çıkaran yolların halka ücretsiz sunulması gerektiğini belirtiyor.

Kâr eden köprü ve otoyolların 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesine yönelik karara tepkiler büyüyor. Siyasiler ve ekonomistler, kamu kaynaklarıyla yapılan ve maliyetini yıllar içinde çıkaran yolların özelleştirilmesine karşı çıkarken, söz konusu varlıkların halkın kullanımına sunulması gerektiğini belirtiyor.

Köprü ve Otoyolları halka arz edin

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bir kez daha söylüyorum; amaç memleketin, devletin ve vatandaşlarımızın menfaatiyse buyurun köprü ve otoyolları halka arz edin!” dedi. Uysal, sosyal medya hesabından 20 Şubat’ta özelleştirme gündeme geldiğinde de "Vatandaş kazansın istiyoruz" diyorsanız buyurun, Köprü ve Otoyolları halka arz edin!” dediğini paylaştı.

Milletin nefesini de satmaya kalkmayın!

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da "Bir sonraki gelir kaynağınız milletin soluduğu oksijenden para almak mı? 2 trilyon 742 milyar TL, devletimizin 2026’da yalnızca borç faizine ödeyeceği tutar… 2 köprü, 8 otoyol ve 2 çevre yolunu 30 yıllığına özelleştiriyorsunuz. Elde edeceğiniz gelir, 1 yıllık faiz ödemesinin üçte birini bile karşılamıyor. Devletin varlıklarını satarak düzeninizi sürdüremezsiniz! 30 yılımızı 1 yıllık faiz giderlerimizin 3/1’i bile etmeyecek tutarlara heba ediyorsunuz. Gerçeklerle yüzleşin artık: Hukuku tesis etmeden, demokrasiyi güçlendirmeden, eşitlik ve şeffaflığı esas almadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Satacak ne kaldı diye düşünmeyin; milletin nefesini de satmaya kalkmayın! Sayenizde millet rahat nefes bile alamıyor…" ifadelerini kullandı.

Maliyeti çoktan çıktı, geçişler ücretsiz olmalı

İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, yolların maliyetinin çoktan çıkarıldığını ve halka bedelsiz sunulması gerektiğini belirterek, "30 yıllık bir işletme hakkı devrinden bahsediliyor. İktidar değişirse bu devrin 30 yıl sürmemesi, daha önce geri alınması gerekir. Neden? Çünkü şu an özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyolların tümü aslında vergilerle ve geçiş ücretleriyle çoktan karşılanmış, kendisini amorti etmiş vaziyette. Normalde bunların halka bedelsiz sunulması gerekiyor. Öte yandan uçan kuşa borç var. Hazine açıkları yüksek ve yeni kaynaklara ihtiyaç var. Dolayısıyla her türlü kaynağa ulaşmaya çalışılıyor" dedi. Mehmet Kara - Ankara