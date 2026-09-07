"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN 'İŞLETMESİNİN DEVRİ'NE TEPKİ YAĞIYOR

07 Eylül 2026, Pazartesi 01:38
Köprü ve Otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesi kararına tepkiler sürüyor. Siyasiler ve ekonomistler, maliyetini çıkaran yolların halka ücretsiz sunulması gerektiğini belirtiyor.

 

Kâr eden köprü ve otoyolların 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesine yönelik karara tepkiler büyüyor. Siyasiler ve ekonomistler, kamu kaynaklarıyla yapılan ve maliyetini yıllar içinde çıkaran yolların özelleştirilmesine karşı çıkarken, söz konusu varlıkların halkın kullanımına sunulması gerektiğini belirtiyor.

Köprü ve Otoyolları halka arz edin

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bir kez daha söylüyorum; amaç memleketin, devletin ve vatandaşlarımızın menfaatiyse buyurun köprü ve otoyolları halka arz edin!” dedi. Uysal, sosyal medya hesabından 20 Şubat’ta özelleştirme gündeme geldiğinde de "Vatandaş kazansın istiyoruz" diyorsanız buyurun, Köprü ve Otoyolları halka arz edin!” dediğini paylaştı.

Milletin nefesini de satmaya kalkmayın!

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da "Bir sonraki gelir kaynağınız milletin soluduğu oksijenden para almak mı? 2 trilyon 742 milyar TL, devletimizin 2026’da yalnızca borç faizine ödeyeceği tutar… 2 köprü, 8 otoyol ve 2 çevre yolunu 30 yıllığına özelleştiriyorsunuz. Elde edeceğiniz gelir, 1 yıllık faiz ödemesinin üçte birini bile karşılamıyor. Devletin varlıklarını satarak düzeninizi sürdüremezsiniz! 30 yılımızı 1 yıllık faiz giderlerimizin 3/1’i bile etmeyecek tutarlara heba ediyorsunuz. Gerçeklerle yüzleşin artık: Hukuku tesis etmeden, demokrasiyi güçlendirmeden, eşitlik ve şeffaflığı esas almadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Satacak ne kaldı diye düşünmeyin; milletin nefesini de satmaya kalkmayın! Sayenizde millet rahat nefes bile alamıyor…" ifadelerini kullandı.

Maliyeti çoktan çıktı, geçişler ücretsiz olmalı

İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, yolların maliyetinin çoktan çıkarıldığını ve halka bedelsiz sunulması gerektiğini belirterek, "30 yıllık bir işletme hakkı devrinden bahsediliyor. İktidar değişirse bu devrin 30 yıl sürmemesi, daha önce geri alınması gerekir. Neden? Çünkü şu an özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyolların tümü aslında vergilerle ve geçiş ücretleriyle çoktan karşılanmış, kendisini amorti etmiş vaziyette. Normalde bunların halka bedelsiz sunulması gerekiyor. Öte yandan uçan kuşa borç var. Hazine açıkları yüksek ve yeni kaynaklara ihtiyaç var. Dolayısıyla her türlü kaynağa ulaşmaya çalışılıyor" dedi. Mehmet Kara - Ankara

Etiketler: Köpru ve Otoyollar, Özelleştirme
Okunma Sayısı: 443
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üçüncü Sumud Yolda

    Utanmaz Adidas

    KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN 'İŞLETMESİNİN DEVRİ'NE TEPKİ YAĞIYOR

    Ayşenur, şehadetinin 2. yılında yad edildi

    Sekiz sene sonra hatadan dönülecek mi?

    Girne açıklarındaki gemi kazasından 1 naaş daha bulundu

    Çiftçi çaresiz kaldı

    Günü kurtarmak için gelecek satılamaz

    Yüzde 9 ilk kez sandığa gidecek

    KPSS yapıldı

    Suriye'nin Lazkiye ilinde 1000 hafıza ödül

    Türkiye adına ABD’ye hangi taahhütler verildi?

    Vatandaş faizde boğuluyor

    Hani özelleştirilmeyecekti?

    Oturduğu evi satıp kiracı olmak gibi

    İşgalci, aktivistleri yine engelledi

    Okula hazır mıyız?

    Yeniden tutuklandı

    İşte üniversite ve ifade özgürlüğü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Utanmaz Adidas
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN 'İŞLETMESİNİN DEVRİ'NE TEPKİ YAĞIYOR
    Genel

    Ayşenur, şehadetinin 2. yılında yad edildi
    Genel

    Çiftçi çaresiz kaldı
    Genel

    Girne açıklarındaki gemi kazasından 1 naaş daha bulundu
    Genel

    Yüzde 9 ilk kez sandığa gidecek
    Genel

    Üçüncü Sumud Yolda
    Genel

    Günü kurtarmak için gelecek satılamaz
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.