104 ülkeden İsrail'e karşı Guterres’e destek

İSRAİL’İN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’İ “İSTENMEYEN KİŞİ” İLAN ETMESİNE BM ÜYESİ DEVLETLERDEN TEPKİ GELDİ. 104 BM ÜYESİ ÜLKE VE AFRİKA BİRLİĞİ, ‘GUTERRES’E DESTEK’ MEKTUBU YAYINLADI.

İsrail, Guterres’i “istenmeyen adam” ilan etti - BMGK üyelerinden İsrail'e tepki, Guterres'e destek yağdı

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i “istenmeyen kişi” ilan etmesine BM üyesi devletlerden tepki geldi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 104 BM üyesi ülke ve Afrika Birliği, ‘Guterres’e destek’ mektubu yayınladı. İsrail’e tepki gösterilen mektupta, “İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen kişi ilan eden son açıklamasından duyduğumuz derin endişeyi ifade ediyor ve bu açıklamayı kınıyoruz” denildi.

Bu tür eylemlerin BM’nin çatışmalarda arabuluculuk yapma ve insani destek sağlamayı da içeren görevlerini yerine getirme kabiliyetini zayıflattığı vurgulanan mektupta, “Ortadoğu’daki durum, tüm düşmanlıkların sona erdirilmesi ve ilgili BM kararlarına uygun şekilde Filistin ve İsrail devletlerinin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı iki devletli çözüme doğru inandırıcı bir yol oluşturulmasını daha da geciktirebilir.” uyarısında bulunuldu.

Gerilimin arttığı zamanlarda çatışan taraflar arasında diyalog ve anlayışın teşvik edilmesinde BM Genel Sekreterinin rolünün “çok önemli” olduğu kaydedilen mektupta, “Genel Sekreter, uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve devletler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, BM Şartı’nda belirtilen amaçlara ulaşılmasında hayati bir rol oynamaktadır” ifadelerine yer verildi.

