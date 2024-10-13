"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

104 ülkeden İsrail'e karşı Guterres’e destek

13 Ekim 2024, Pazar
İSRAİL’İN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’İ “İSTENMEYEN KİŞİ” İLAN ETMESİNE BM ÜYESİ DEVLETLERDEN TEPKİ GELDİ. 104 BM ÜYESİ ÜLKE VE AFRİKA BİRLİĞİ, ‘GUTERRES’E DESTEK’ MEKTUBU YAYINLADI.

İsrail, Guterres’i “istenmeyen adam” ilan etti - BMGK üyelerinden İsrail'e tepki, Guterres'e destek yağdı

 

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i “istenmeyen kişi” ilan etmesine BM üyesi devletlerden tepki geldi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 104 BM üyesi ülke ve Afrika Birliği, ‘Guterres’e destek’ mektubu yayınladı. İsrail’e tepki gösterilen mektupta, “İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen kişi ilan eden son açıklamasından duyduğumuz derin endişeyi ifade ediyor ve bu açıklamayı kınıyoruz” denildi.

Bu tür eylemlerin BM’nin çatışmalarda arabuluculuk yapma ve insani destek sağlamayı da içeren görevlerini yerine getirme kabiliyetini zayıflattığı vurgulanan mektupta, “Ortadoğu’daki durum, tüm düşmanlıkların sona erdirilmesi ve ilgili BM kararlarına uygun şekilde Filistin ve İsrail devletlerinin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı iki devletli çözüme doğru inandırıcı bir yol oluşturulmasını daha da geciktirebilir.” uyarısında bulunuldu.

Gerilimin arttığı zamanlarda çatışan taraflar arasında diyalog ve anlayışın teşvik edilmesinde BM Genel Sekreterinin rolünün “çok önemli” olduğu kaydedilen mektupta, “Genel Sekreter, uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve devletler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, BM Şartı’nda belirtilen amaçlara ulaşılmasında hayati bir rol oynamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Gazze’deki soykırımı saklıyor

    Türk-İş: Dayanma gücümüz kalmadı

    Gazze’nin kuzeyinde ambulanslar hizmet veremiyor

    Suç örgütleri çocuklara bir ‘tık’ kadar yakın

    Milletin gündemini konuşamayan bir Türkiye var

    Gelir uçurumu 14.5 kat büyüdü

    104 ülkeden İsrail'e karşı Guterres’e destek

    Silah sayısı 10 yılda 10 kat arttı

    Toplumsal olaylar ruh sağlığını etkiliyor

    İsrail, tıbbi malzeme ve gıda girişini engelliyor

    Ortadoğu'da uzun bir süre barış zor

    Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak

    70 bin 835 TL kazanmıyorsanız yoksulsunuz

    Kiralarda yükseliş devam etti

    Kokarca istilası kontrolden çıktı

    İspanya'dan dünyaya bir çağrı daha: İsrail'e silah satışlarını acilen durdurun

    Sürücü belgesini yenilemeyenler için süre daralıyor!

    Binlerce Gazzeli Cibaliya Mülteci Kampı'nda mahsur kaldı

    Almanya'da Mevlana Camisi sevinci: Coşkuyla, dualarla ibadete açıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu hizmet ortada kalmaz
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay’a yapay zekâdan dersler
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, elbette dinsiz, başıboş yaşamaz ve olamaz
    Sami CEBECİ

    İslâm Birliği ve İran’ın durumu
    Mehmet KARA

    Yeni bir “çözüm süreci” mi?
    Zafer AKINCI

    Önceliklerimizi koruyabilmek
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kimlikli siyasîler ve Kemalizm
    Faruk ÇAKIR

    Tehlike uyarısı
    Muhammet ÖRTLEK

    Ürdün seçimleri ve yükselen Siyasal İslam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.